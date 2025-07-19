ЕС ввел санкции против крупных российских банков

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ЕС ввел санкции против 22 банков в России
ЕС ввел санкции против 22 банков в России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз ввел новые санкции против 22 российских банков. Об этом говорится в опубликованном официальном журнале ЕС документе.

В черный список, согласно документу, включены такие кредитные организации, как Т-Банк, "Яндекс Банк", Сургутнефтегазбанк, Банк "Санкт-Петербург" и "Ozon Банк". Кроме того, ограничительные меры затронули физических лиц, среди которых режиссер Карен Шахназаров и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. Причиной введенных санкций называют действия против Украины. Данные опубликованы на официальном портале данных законодательства ЕС и других публичных документов.

Ранее официально вступил в силу 18 пакет антироссийских санкций Евросоюза. В нем содержатся ограничения как для российских, так и для китайских банков, которые, по мнению ЕС, поддерживают политику РФ. 

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, этот пакет является якобы "самым жестким". МИД Китая выступил с протестом против одностороннего ввода санкций. 

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Европейский союз ввел новые санкции против 22 российских банков. Об этом говорится в опубликованном официальном журнале ЕС документе. В черный список, согласно документу, включены такие кредитные организации, как Т-Банк, "Яндекс Банк", Сургутнефтегазбанк, Банк "Санкт-Петербург" и "Ozon Банк". Кроме того, ограничительные меры затронули физических лиц, среди которых режиссер Карен Шахназаров и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. Причиной введенных санкций называют действия против Украины. Данные опубликованы на официальном портале данных законодательства ЕС и других публичных документов. Ранее официально вступил в силу 18 пакет антироссийских санкций Евросоюза. В нем содержатся ограничения как для российских, так и для китайских банков, которые, по мнению ЕС, поддерживают политику РФ.  По словам главы евродипломатии Каи Каллас, этот пакет является якобы "самым жестким". МИД Китая выступил с протестом против одностороннего ввода санкций. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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