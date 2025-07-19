ЕС ввел санкции против крупных российских банков

Европейский союз ввел новые санкции против 22 российских банков. Об этом говорится в опубликованном официальном журнале ЕС документе.
В черный список, согласно документу, включены такие кредитные организации, как Т-Банк, "Яндекс Банк", Сургутнефтегазбанк, Банк "Санкт-Петербург" и "Ozon Банк". Кроме того, ограничительные меры затронули физических лиц, среди которых режиссер Карен Шахназаров и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов. Причиной введенных санкций называют действия против Украины. Данные опубликованы на официальном портале данных законодательства ЕС и других публичных документов.
Ранее официально вступил в силу 18 пакет антироссийских санкций Евросоюза. В нем содержатся ограничения как для российских, так и для китайских банков, которые, по мнению ЕС, поддерживают политику РФ.
По словам главы евродипломатии Каи Каллас, этот пакет является якобы "самым жестким". МИД Китая выступил с протестом против одностороннего ввода санкций.
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