Арктические районы ХМАО претендуют на получение особого статуса

Белоярский и Березово хотят включить в опорные населенные пункты Арктики. Такое решение обсудили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков с губернатором Югры Русланом Кухаруком в ходе рабочей встречи, которая состоялась на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога». Глава региона сообщил корреспонденту URA.RU, что процесс по приобретению этого статуса в ближайшее время будет запущен.
«Если говорить о результатах форума, то из положительных моментов, которые мы обсудили на рабочей встрече с министром развития Чекунковым Алексеем Олеговичем, несмотря на то, что мы входим в число арктических районов недавно, нам сегодня нужно сделать шаги для включения Белоярского и Березово в опорные населенные пункты Арктической зоны… Сегодня мы это уже обсудили, начинаем процесс по включению наших населенных пунктов в наделение этого статуса „, — рассказал Кухарук.
Он отметил, что такое решение позволит открыть дополнительные возможности для развития, как самих муниципалитетов, так и их производственной базы. Глава Югры добавил, что вся работа по этому вопросу будет проходить параллельно, поэтому мастер-планы для арктической зоны ХМАО заранее разрабатывать не станут.
Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Сейчас в недрах Белоярского и Березовского района находится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа. А также кварцевое сырье, марганцевые, хромовые руды и титан-циркониевые россыпи.
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