Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом сегодня не запланирован. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Нет», — сказал Ушаков журналистам. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что переговоры могут быть оперативно организованы при необходимости.
Песков отметил, что Путин и Трамп разделяют мнение о важности личной встречи. Он допустил, что такая встреча может состояться в будущем, передает «Общественная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.