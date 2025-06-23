Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

Ушаков: сегодня разговора Путина и Трампа не будет
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Ушаков опроверг переговоры Трампа и Путина
Ушаков опроверг переговоры Трампа и Путина Фото:

Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США  Дональдом Трампом сегодня не запланирован. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Нет», — сказал Ушаков журналистам. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что переговоры могут быть оперативно организованы при необходимости.

Песков отметил, что Путин и Трамп разделяют мнение о важности личной встречи. Он допустил, что такая встреча может состояться в будущем, передает «Общественная служба новостей».

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Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США  Дональдом Трампом сегодня не запланирован. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Нет», — сказал Ушаков журналистам. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что переговоры могут быть оперативно организованы при необходимости. Песков отметил, что Путин и Трамп разделяют мнение о важности личной встречи. Он допустил, что такая встреча может состояться в будущем, передает «Общественная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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