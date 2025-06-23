Концертный директор Юрия Антонова отреагировал на его госпитализацию

Концертный директор Юрия Антонова: он не в больнице, а дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Антонов сейчас находится дома
Юрий Антонов сейчас находится дома Фото:

С певцом Юрием Антоновым в настоящий момент все в порядке. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил его концертный директор Олег. Ранее появилась информация о том, что народный артист госпитализирован в Москве.

«Минут двадцать назад мы общались, он был дома, отдыхает. Он планово проверялся недели полторы назад, речи о госпитализации не идет. Сейчас все в порядке, прекрасно», — пояснил представитель артиста.

Сообщалось, что 80-летний попал в больницу с болями в груди. После осмотра кардиолога у него выявили сердечное заболевание.

Проблемы со здоровьем у Антонова уже давно. Ранее он жаловался на боли в ноге: в 2018-м у Юрия Михайловича произошел разрыв мениска. Певец перенес несколько операций в России и за рубежом, в том числе и по замене сустава. Но это не решило проблему. Артист до сих пор испытывает сильные боли.

Кроме этого, у исполнителя проблемы со слухом. А год назад его вообще чуть не лишили слуха во время выступления на музыкальной премии. Тогда технический персонал неожиданно включил очень мощный звук. Юрий Антонов получил акустическую травму с пульсирующей болью в ушах и головокружением, у него временно ухудшилась ориентация в пространстве. Тогда он не стал обращаться ко врачам.

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С певцом Юрием Антоновым в настоящий момент все в порядке. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил его концертный директор Олег. Ранее появилась информация о том, что народный артист госпитализирован в Москве. Сообщалось, что 80-летний попал в больницу с болями в груди. После осмотра кардиолога у него выявили сердечное заболевание. Проблемы со здоровьем у Антонова уже давно. Ранее он жаловался на боли в ноге: в 2018-м у Юрия Михайловича произошел разрыв мениска. Певец перенес несколько операций в России и за рубежом, в том числе и по замене сустава. Но это не решило проблему. Артист до сих пор испытывает сильные боли. Кроме этого, у исполнителя проблемы со слухом. А год назад его вообще чуть не лишили слуха во время выступления на музыкальной премии. Тогда технический персонал неожиданно включил очень мощный звук. Юрий Антонов получил акустическую травму с пульсирующей болью в ушах и головокружением, у него временно ухудшилась ориентация в пространстве. Тогда он не стал обращаться ко врачам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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