В Минтрансе сообщили о резком росте цен на ремонт дорог

Цены на дорожные работы в России за год выросли
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Самым дорогим является строительство дорог первой категории
Самым дорогим является строительство дорог первой категории Фото:

Цены на большинство дорожных работ в РФ за год выросли. Об этом написали в отчете о стоимости строительства, реконструкции, капремонта, ремонта и содержания одного километра автомобильных дорог общего пользования РФ за 2024 год.

«По сравнению с данными 2023 года, стоимость реконструкции полосы трассы четвертой категории (трасса без разделителей одна или две полосы) выросла на 73%, а капремонт дорог второй категории (двух или четырехполосных) подорожал на 36,7%», — передает содержание отчета ТАСС. Там добавили, что для обеспечения достоверности расчетов использовали только удельные показатели стоимости без учета затрат на дорогие сооружения.

Наиболее дорогим по-прежнему остается строительство дорог первой категории. На один километр полосы расходуется примерно 140,7 миллиона рублей.

В апреле правительство РФ одобрило шестилетний план строительства дорог с финансированием в размере девяти триллионов рублей. В рамках плана к 2030 году как минимум 85% федеральных дорог и 60% региональных и межмуниципальных трасс должны будут соответствовать нормативным требованиям.

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Цены на большинство дорожных работ в РФ за год выросли. Об этом написали в отчете о стоимости строительства, реконструкции, капремонта, ремонта и содержания одного километра автомобильных дорог общего пользования РФ за 2024 год. «По сравнению с данными 2023 года, стоимость реконструкции полосы трассы четвертой категории (трасса без разделителей одна или две полосы) выросла на 73%, а капремонт дорог второй категории (двух или четырехполосных) подорожал на 36,7%», — передает содержание отчета ТАСС. Там добавили, что для обеспечения достоверности расчетов использовали только удельные показатели стоимости без учета затрат на дорогие сооружения. Наиболее дорогим по-прежнему остается строительство дорог первой категории. На один километр полосы расходуется примерно 140,7 миллиона рублей. В апреле правительство РФ одобрило шестилетний план строительства дорог с финансированием в размере девяти триллионов рублей. В рамках плана к 2030 году как минимум 85% федеральных дорог и 60% региональных и межмуниципальных трасс должны будут соответствовать нормативным требованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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