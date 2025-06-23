Челябинские полицейские остановили автобус, ехавший в Сочи. Видео

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Автобусу предстояло проделать путь длиной более двух с половиной тысяч километров
Автобусу предстояло проделать путь длиной более двух с половиной тысяч километров Фото:

В Челябинске полицейские остановили автобус, который ехал в Лазаревский район, входящий в состав Сочи. У водителя отсутствовал документ, подтверждающий прохождение обязательного технического осмотра, рассказали в отделе Госавтоинспекции города.

«В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции проверили автобус, осуществляющий перевозку пассажиров в п. Лазаревское. Они установили, что у водителя просрочена диагностическая карта, в результате чего вынесено постановление по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ — „Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении“», — рассказали в ведомстве.

Штраф составил 2000 рублей. В адрес транспортной организации направлено представление с требованием принять меры по предотвращению аналогичных нарушений в будущем. Эксплуатировать автобус было небезопасно.

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В Челябинске полицейские остановили автобус, который ехал в Лазаревский район, входящий в состав Сочи. У водителя отсутствовал документ, подтверждающий прохождение обязательного технического осмотра, рассказали в отделе Госавтоинспекции города. «В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции проверили автобус, осуществляющий перевозку пассажиров в п. Лазаревское. Они установили, что у водителя просрочена диагностическая карта, в результате чего вынесено постановление по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ — „Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении“», — рассказали в ведомстве. Штраф составил 2000 рублей. В адрес транспортной организации направлено представление с требованием принять меры по предотвращению аналогичных нарушений в будущем. Эксплуатировать автобус было небезопасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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