В Челябинске полицейские остановили автобус, который ехал в Лазаревский район, входящий в состав Сочи. У водителя отсутствовал документ, подтверждающий прохождение обязательного технического осмотра, рассказали в отделе Госавтоинспекции города.
«В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции проверили автобус, осуществляющий перевозку пассажиров в п. Лазаревское. Они установили, что у водителя просрочена диагностическая карта, в результате чего вынесено постановление по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ — „Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении“», — рассказали в ведомстве.
Штраф составил 2000 рублей. В адрес транспортной организации направлено представление с требованием принять меры по предотвращению аналогичных нарушений в будущем. Эксплуатировать автобус было небезопасно.
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