Первый замгендиректора холдинга федеральных СМИ Галина Кожина умерла в 84 года

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Кожина за свою работу в сфере медиа удостоилась множества наград
Кожина за свою работу в сфере медиа удостоилась множества наград Фото:

Сегодня на 85-м году жизни скончалась Галина Кожина — она занимала пост первого заместителя генерального директора одной из крупнейших медиагрупп страны «Россия сегодня», созданной на базе РИА «Новости». Об этом сообщили журналисты. 

«Скончалась первый заместитель гендиректора медиагруппы „Россия сегодня“ Галина Кожина», — передает РИА «Новости». Она начала работать в медиахолдинге еще со времен Агентства печати «Новости» (АПН) в 1987 году. Впоследствии Кожина прошла путь до руководящих должностей в медиахолдинге.

За выдающиеся достижения в профессиональной сфере Галина Кожина была удостоена Ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также ей вручили Почетную грамоту президента РФ.

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Сегодня на 85-м году жизни скончалась Галина Кожина — она занимала пост первого заместителя генерального директора одной из крупнейших медиагрупп страны «Россия сегодня», созданной на базе РИА «Новости». Об этом сообщили журналисты.  «Скончалась первый заместитель гендиректора медиагруппы „Россия сегодня“ Галина Кожина», — передает РИА «Новости». Она начала работать в медиахолдинге еще со времен Агентства печати «Новости» (АПН) в 1987 году. Впоследствии Кожина прошла путь до руководящих должностей в медиахолдинге. За выдающиеся достижения в профессиональной сфере Галина Кожина была удостоена Ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также ей вручили Почетную грамоту президента РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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