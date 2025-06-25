Первый замгендиректора холдинга федеральных СМИ Галина Кожина умерла в 84 года

Сегодня на 85-м году жизни скончалась Галина Кожина — она занимала пост первого заместителя генерального директора одной из крупнейших медиагрупп страны «Россия сегодня», созданной на базе РИА «Новости». Об этом сообщили журналисты.
«Скончалась первый заместитель гендиректора медиагруппы „Россия сегодня“ Галина Кожина», — передает РИА «Новости». Она начала работать в медиахолдинге еще со времен Агентства печати «Новости» (АПН) в 1987 году. Впоследствии Кожина прошла путь до руководящих должностей в медиахолдинге.
За выдающиеся достижения в профессиональной сфере Галина Кожина была удостоена Ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также ей вручили Почетную грамоту президента РФ.
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