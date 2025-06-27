Путин оценил украинский меморандум

Президент России Владимир Путин заявил, что проекты меморандумов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной существенно различаются, однако переговоры между сторонами продолжаются. Причем в различиях документов нет ничего удивительного. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с журналистами после переговоров с главой Узбекистана.
«Что касается меморандума, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. <...> Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются, чтобы пути сближения найти. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным даже вредно предварять сам переговорный процесс», — заявил Путин, отвечая на вопрос о предстоящем третьем раунде переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает корреспондент URA.RU. Тем не менее точные сроки третьего раунда переговоров между Россией и Украиной пока не определены.
Президент отметил, что стороны продолжат контакты после завершения ряда текущих мероприятий, связанных с гуманитарными вопросами. Он подчеркнул, что сейчас ведется работа по передаче тел погибших военнослужащих: российская сторона уже передала Украине около 6000 тел солдат ДНР и готова передать еще почти 3000. По словам Путина, обмен погибшими имеет гуманитарное значение и создает условия для более содержательных переговоров по существу конфликта.
Ранее два раунда переговоров уже прошли в Стамбуле, стороны обменялись своими проектами меморандумов по урегулированию ситуации. Российский лидер выразил надежду на продолжение диалога после завершения текущих мероприятий и подтвердил готовность к дальнейшим контактам с украинской стороной.
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