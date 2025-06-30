В России появится свой лабубу, связанный с Чебурашкой

Кинокомпания «Союзмультфильм» официально зарегистрировала новый бренд под названием «Чебубу». Об этом свидетельствует информация на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
В документе говорится, что персонаж «Чебубу» представляет собой своеобразную смесь популярной китайской игрушки Лабубу и культового советского героя Чебурашки. В конце мая 2025 года стало известно, что телеканал ТНТ планировал выпустить комедийный фильм с рабочим названием «Чебубу и другие приключения Шурика». По сюжету, главный герой Шурик должен был путешествовать по легендарным советским фильмам и современным мемам в компании нового персонажа Чебубу и короля российской эстрады Филиппино-Киркорино.
Однако вскоре после анонса генеральный директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал отказывается от идеи использовать Чебубу в ремейке фильма. В своем официальном заявлении Канделаки подчеркнула важность партнерских отношений с «Союзмультфильмом» и заверила, что в итоговой версии фильма появится только оригинальный Чебурашка.
Идея создания аналога Лабубу обсуждалась в российском медиапространстве с конца 2024 года. Ранее музыкант Сергей Жуков объяснял, что запуск собственного персонажа необходим для адаптации популярных трендов и создания оригинального российского продукта, который мог бы конкурировать с зарубежными аналогами.
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