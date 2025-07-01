Сенатор от Чувашии Николай Федоров рискует покинуть верхнюю палату

Сенатор от Чувашии и бывший президент республики Николай Федоров может покинуть Совет Федерации по итогам выборов, которые пройдут в сентябре 2025 года. Об этом сообщил источник, близкий к верхней палате парламента.
Со слов источника «Коммерсанта», Федоров не вошел в «сенаторскую тройку» — список кандидатов, сформированный действующим главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Это означает, что в случае переизбрания Николаева на пост главы региона, представлять исполнительную власть Чувашии в Совете Федерации будет другой кандидат.
Карьера Николая Федорова началась еще во времена существования Верховного Совета СССР. В 1990–1993 годах он занимал пост министра юстиции сначала РСФСР, затем Российской Федерации. В 1994 году Федоров был избран президентом Чувашии и руководил республикой до 2010 года. После ухода с поста президента Чувашии Федоров стал сенатором и возглавил комитет по конституционному законодательству Совета Федерации. С 2012 по 2015 годы он занимал должность министра сельского хозяйства России. Затем вновь вернулся в Совет Федерации, где стал первым вице-спикером палаты. В 2020 году он уступил этот пост Андрею Яцкину, однако продолжил работу в статусе сенатора.
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