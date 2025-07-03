Набиуллина назвала новую проблему в экономике, на которую надо обратить внимание

Одной из ключевых проблем в ближайшее время станет низкие темпы роста производительности труда. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Есть проблема — низкие темпы роста производительности труда», — рассказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». По словам главы регулятора, в ближайшее время эта проблема станет одной из ключевых. Она отметила, что в условиях ограниченных физических ресурсов особое значение приобретает эффективность их использования.
Ранее Набиуллина заявила, что Россию ждут непростые времена, однако это создает возможности для экономического роста. Она отметила, что у страны сохраняется потенциал развития в ряде сфер, передает «Национальная служба новостей».
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