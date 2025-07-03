Набиуллина назвала новую проблему в экономике, на которую надо обратить внимание

Набиуллина: низкие темпы роста производительности труда станут важной проблемой
© Служба новостей «URA.RU»
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Набиуллина отметила ограниченность физических ресурсов в России
Набиуллина отметила ограниченность физических ресурсов в России Фото:

Одной из ключевых проблем в ближайшее время станет низкие темпы роста производительности труда. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Есть проблема — низкие темпы роста производительности труда», — рассказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». По словам главы регулятора, в ближайшее время эта проблема станет одной из ключевых. Она отметила, что в условиях ограниченных физических ресурсов особое значение приобретает эффективность их использования.

Ранее Набиуллина заявила, что Россию ждут непростые времена, однако это создает возможности для экономического роста. Она отметила, что у страны сохраняется потенциал развития в ряде сфер, передает «Национальная служба новостей».

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Одной из ключевых проблем в ближайшее время станет низкие темпы роста производительности труда. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Есть проблема — низкие темпы роста производительности труда», — рассказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». По словам главы регулятора, в ближайшее время эта проблема станет одной из ключевых. Она отметила, что в условиях ограниченных физических ресурсов особое значение приобретает эффективность их использования. Ранее Набиуллина заявила, что Россию ждут непростые времена, однако это создает возможности для экономического роста. Она отметила, что у страны сохраняется потенциал развития в ряде сфер, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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