Челябинские выпускники выбирают биоинженерию и робототехнику

Выпускники Челябинской области выбирают для дальнейшего обучения современные специальности в виде робототехники и биоинженерии. О перспективных направлениях учебы будущих специалистов рассказали URA.RU в минобразовании региона.
«В регионе растет интерес к профильной математике, информатике, биологии и другим наукам. Тенденция связана с запросами экономики и стратегией развития страны», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как уточнила директор лицея № 67 Челябинска Светлана Веретенникова, выпускники активно выбирают для профилирования естественнонаучное направление, отзываясь на запросы семьи, общества и государства. В последние два года вектор профессионального интереса детей переместился с IT-направления на инженерное. Двукратно увеличилось количество детей, выбравших для профилирования химико-биологическое направление, с выходом на поступление в вузы, в том числе на биоинженерию и химические технологии.
«Яркий пример — школьный проект по продвижению беспилотных авиационных систем. Более 50% участников проекта уже сегодня связывают свою будущую профессию с робототехникой и авиастроением», — добавляет Веретенникова.
В областном минобре отметили, что в 2025 году в регионе значительно выросло число одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам. К примеру, каждый пятый выпускник выбрал биологию, растет и доля выпускников, которые сдают информатику, на сегодняшний день она достигла 27,5%. Свыше 50% учащихся отдали предпочтение профильной математике, тогда как физику традиционно выбирают примерно 17% школьников, а химию — около 14%. Тенденцию подтверждает глава минобра Виталий Литке.
«Рост интереса к точным и естественным наукам за последние годы — это отражение реальных потребностей региона и страны в инженерах, IT-специалистах, биотехнологах и других востребованных профессионалах. Не только система образования реагирует на эти запросы, но и сами выпускники, их родители и педагоги», — отметил Литке.
Он добавил, что это закономерно — молодое поколение отдает предпочтение тем сферам деятельности, которые востребованы в настоящее время и сохранят актуальность в ближайшей перспективе. Это позволяет им реализовать собственный потенциал и добиться успеха в выбранной профессиональной области.
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