Челябинская и Калужская области вместе построят промышленных роботов

Челябинская и Калужская области объединят усилия в развитии промышленной автоматизации и роботизации. Соответствующее соглашение было подписано на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025», сообщает правительство Челябинской области.
«Соглашение даст возможность поделиться друг с другом своими наработками, чтобы объединить усилия в формировании благоприятного климата для структурных изменений в высокотехнологичной экономике за счет развития новых направлений в промышленной сфере, в том числе роботизации», - отметил глава челябинского минпрома Михаил Кнауб. Министр подчеркнул, что Челябинская и Калужская области являются регионами с развитой промышленностью, основу которых составляют машиностроение и металлообработка, однако у каждого накоплен свой опыт развития предприятий и внедрения инноваций.
Стороны планируют выстраивать партнерские отношения по следующим направлениям: обмен опытом и информацией в вопросах управления развитием и внедрением передовых технологий; организация обмена специалистами и делегациями; координация собственных региональных программ и проектов, направленных на развитие и внедрение современных технологических решений; проведение совместных консультаций, а также организация встреч, конференций, семинаров и симпозиумов. Ожидается, что сотрудничество между Челябинской и Калужской областями позволит не только укрепить профессиональный потенциал обеих территорий, но и станет стимулом для активного продвижения инновационных разработок в производственной сфере ключевых отраслей экономики.
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