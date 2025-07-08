В Челябинске замедлился рост цен на такси

В Челябинской области замедлился рост цен на услуги такси. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».
«Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025 с годом ранее. В Челябинской области и Челябинске этот показатель вырос на 8%, с 20 до 22 рублей, темпы роста цен снизились», — уточнили в пресс-службе компании.
Специалисты сервиса провели расчет средней стоимости одной минуты поездки, при этом в анализе учитывались все тарифы, за исключением корпоративных. Такой способ оценки наиболее объективен, поскольку позволяет включить в расчет все факторы, влияющие на итоговую цену поездки, в том числе сезонные изменения, погодные условия, дорожную обстановку и время суток.
Аналитики отмечают, что за минувший год темпы роста средней стоимости минуты снизились. На это повлиял так называемый эффект высокой базы предыдущих лет, когда тарифы увеличивались на фоне острой нехватки водителей и структурных изменений на автомобильном рынке и в экономике в целом.
Кроме того, на динамику цен оказал влияние тот факт, что в течение последнего года система чаще находилась в состоянии баланса: свободных автомобилей чаще хватало для удовлетворения спроса, а повышающие коэффициенты применялись реже. К примеру, минувшей зимой из-за благоприятных погодных условий во многих регионах рост средней стоимости минуты происходил значительно медленнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены на услуги будут расти из-за удорожания автомобилей и их обслуживания, ужесточения миграционной политики, а также необходимости поддерживать доходы водителей.
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