09 июля 2025

Власти ХМАО назвали самые популярные локации для туристов. Фото

Стойбища оленеводов и горы в арктической зоне ХМАО стали популярны у туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Горы в арктической зоне ХМАО стали местом паломничества для туристов
Горы в арктической зоне ХМАО стали местом паломничества для туристов Фото:

Туристы, приезжающие в ХМАО, чаще всего выбирают для путешествий Сургутский район с этнографическими турами и Приполярный Урал с его горами, водопадами и экстремальными маршрутами. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте промышленности Югры.

«Наиболее популярное место для гостей ХМАО — это Сургутский район, где расположены национальные стойбища, при посещении которых туристов знакомят с традициями, укладом жизни. Еще одна точка притяжения Югры — Приполярный Урал с водопадами, горными озерами и реками», — рассказали агентству в ведомстве.

В Департаменте пояснили, что стойбища аборигенов привлекают туристов своей самобытностью. Экскурсии помогают гостям почувствовать атмосферу Севера.

Горные маршруты в Приполярье интересны для поклонников активного и экстремального отдыха. В Березовском районе туристы устраивают сплавы по рекам и пешие походы, путешествуют на квадроциклах, мотоциклах, а зимой — на снегоходах.

Местом паломничества туристов в Югорскую Арктику также стала самая высокая гора Уральского хребта — Народная. Ее высота над уровнем моря достигает 1895 метров.

Ранее URA.RU писало, что турпоток в Югру по итогам 2024 года вырос почти на 44 тысячи человек и составил 703,6 тысячи гостей. Развитие туризма поддерживается в том числе за счет национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Туристы, приезжающие в ХМАО, чаще всего выбирают для путешествий Сургутский район с этнографическими турами и Приполярный Урал с его горами, водопадами и экстремальными маршрутами. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте промышленности Югры. «Наиболее популярное место для гостей ХМАО — это Сургутский район, где расположены национальные стойбища, при посещении которых туристов знакомят с традициями, укладом жизни. Еще одна точка притяжения Югры — Приполярный Урал с водопадами, горными озерами и реками», — рассказали агентству в ведомстве. В Департаменте пояснили, что стойбища аборигенов привлекают туристов своей самобытностью. Экскурсии помогают гостям почувствовать атмосферу Севера. Горные маршруты в Приполярье интересны для поклонников активного и экстремального отдыха. В Березовском районе туристы устраивают сплавы по рекам и пешие походы, путешествуют на квадроциклах, мотоциклах, а зимой — на снегоходах. Местом паломничества туристов в Югорскую Арктику также стала самая высокая гора Уральского хребта — Народная. Ее высота над уровнем моря достигает 1895 метров. Ранее URA.RU писало, что турпоток в Югру по итогам 2024 года вырос почти на 44 тысячи человек и составил 703,6 тысячи гостей. Развитие туризма поддерживается в том числе за счет национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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© Служба новостей «URA.RU»
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