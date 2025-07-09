Туристы, приезжающие в ХМАО, чаще всего выбирают для путешествий Сургутский район с этнографическими турами и Приполярный Урал с его горами, водопадами и экстремальными маршрутами. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте промышленности Югры.
«Наиболее популярное место для гостей ХМАО — это Сургутский район, где расположены национальные стойбища, при посещении которых туристов знакомят с традициями, укладом жизни. Еще одна точка притяжения Югры — Приполярный Урал с водопадами, горными озерами и реками», — рассказали агентству в ведомстве.
В Департаменте пояснили, что стойбища аборигенов привлекают туристов своей самобытностью. Экскурсии помогают гостям почувствовать атмосферу Севера.
Горные маршруты в Приполярье интересны для поклонников активного и экстремального отдыха. В Березовском районе туристы устраивают сплавы по рекам и пешие походы, путешествуют на квадроциклах, мотоциклах, а зимой — на снегоходах.
Местом паломничества туристов в Югорскую Арктику также стала самая высокая гора Уральского хребта — Народная. Ее высота над уровнем моря достигает 1895 метров.
Ранее URA.RU писало, что турпоток в Югру по итогам 2024 года вырос почти на 44 тысячи человек и составил 703,6 тысячи гостей. Развитие туризма поддерживается в том числе за счет национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!