На жителя поселка Приобье (ХМАО) возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство двух лиц. Об этом сообщили в СК России по ХМАО.
«По версии следствия, утром 7 июля обвиняемый ворвался в квартиру к своим знакомым для выяснения отношений. Тогда пара сожителей написала заявление на мужчину из-за незаконного проникновения к ним в жилище. Уже вечером он, в состоянии алкогольного опьянения, вновь пришел к паре с требованием забрать заявление — в ходе конфликта мужчина нанес паре смертельные ножевые ранения», — сказано в сообщении.
Родственник обнаружил тела мужчины и женщины на следующий день. В тот же день обвиняемый был задержан — сейчас ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Видео — СК России по ХМАО-Югре
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