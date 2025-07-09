09 июля 2025

Житель ХМАО убил пару сожителей, сдавших его силовикам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обвинение в совершении преступления предъявлено мужчине 1986 года рождения
Обвинение в совершении преступления предъявлено мужчине 1986 года рождения Фото:

На жителя поселка Приобье (ХМАО) возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство двух лиц. Об этом сообщили в СК России по ХМАО.

«По версии следствия, утром 7 июля обвиняемый ворвался в квартиру к своим знакомым для выяснения отношений. Тогда пара сожителей написала заявление на мужчину из-за незаконного проникновения к ним в жилище. Уже вечером он, в состоянии алкогольного опьянения, вновь пришел к паре с требованием забрать заявление — в ходе конфликта мужчина нанес паре смертельные ножевые ранения», — сказано в сообщении.

Родственник обнаружил тела мужчины и женщины на следующий день. В тот же день обвиняемый был задержан — сейчас ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео — СК России по ХМАО-Югре

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На жителя поселка Приобье (ХМАО) возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство двух лиц. Об этом сообщили в СК России по ХМАО. «По версии следствия, утром 7 июля обвиняемый ворвался в квартиру к своим знакомым для выяснения отношений. Тогда пара сожителей написала заявление на мужчину из-за незаконного проникновения к ним в жилище. Уже вечером он, в состоянии алкогольного опьянения, вновь пришел к паре с требованием забрать заявление — в ходе конфликта мужчина нанес паре смертельные ножевые ранения», — сказано в сообщении. Родственник обнаружил тела мужчины и женщины на следующий день. В тот же день обвиняемый был задержан — сейчас ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Видео — СК России по ХМАО-Югре
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...