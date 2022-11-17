В ХМАО будут судить местного жителя за покупку паспортов у земляков

18 ноября 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Паспорта приобретались для регистрации фиктивных фирм Фото: Илья Московец © URA.RU В Пыть-Яхе будут судить местного жителя, купившего у земляков паспорта и зарегистрировавшего на них пять фиктивных фирм. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемый в период с 2020 по 2021 годы за денежное вознаграждение приобрел у жителей города Пыть-Яха паспорта граждан РФ. В дальнейшем он незаконно по документам, удостоверяющим их личность, зарегистрировал пять подставных фирм. В Единый государственный реестр юридических лиц по его заявлениям внесены недостоверные сведения о создании юридических лиц. Фактически намерений осуществлять какую-либо деятельность у обвиняемого не было, реально фирмы не работали, заявленной деятельностью не занимались», — сообщили в ведомстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Пыть-Яха и направила материалы уголовного дела в суд. Обвиняемому вменяю нарушение уголовного законодательства по двум статьям: приобретение документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и образование юридического лица через подставных лиц. За это злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО среди предпринимателей нашли сотни «мертвых душ». В Сургутском районе по результатам проверок надзорных органов обнаружено больше сотни фирм с признаками фиктивной регистрации.

В Пыть-Яхе будут судить местного жителя, купившего у земляков паспорта и зарегистрировавшего на них пять фиктивных фирм. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемый в период с 2020 по 2021 годы за денежное вознаграждение приобрел у жителей города Пыть-Яха паспорта граждан РФ. В дальнейшем он незаконно по документам, удостоверяющим их личность, зарегистрировал пять подставных фирм. В Единый государственный реестр юридических лиц по его заявлениям внесены недостоверные сведения о создании юридических лиц. Фактически намерений осуществлять какую-либо деятельность у обвиняемого не было, реально фирмы не работали, заявленной деятельностью не занимались», — сообщили в ведомстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Пыть-Яха и направила материалы уголовного дела в суд. Обвиняемому вменяю нарушение уголовного законодательства по двум статьям: приобретение документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и образование юридического лица через подставных лиц. За это злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО среди предпринимателей нашли сотни «мертвых душ». В Сургутском районе по результатам проверок надзорных органов обнаружено больше сотни фирм с признаками фиктивной регистрации.