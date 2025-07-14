Самый известный губернатор РФ столкнулся с жестким кадровым дефицитом

Губернатор Филимонов столкнулся с жестким кадровым дефицитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Георгий Филимонов вновь затеял громкие кадровые перестановки
Губернатор Георгий Филимонов вновь затеял громкие кадровые перестановки Фото:

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов столкнулся с жестким кадровым дефицитом. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к региональным властям.

«Из-за нехватки людей ключевые направления приходится закрывать одними и теми же людьми, перемещая их с разных должностей. Это приводит к кадровой чехарде», —сообщает источник агентства.

Так, протеже Георгия Филимонова — Сергей Жестянников — сменил за год уже три должности. С июня 2024 года он успел поработать председателем заксобрания, первым заместителем губернатора, а сегодня стал первым заместителем мэра Вологды.

В сентябре Жестянников снова сменит пост и станет мэром Вологды, сказал инсайдер URA.RU, близкий к правительству. Несколько источников сообщили, что Филимонов доверил своему протеже подготовку к 880-летию Вологды, которое будет в 2027 году. Мероприятие планируется федерального масштаба. Ожидается визит Путина.

«Дефицит кадров наверняка есть. Жестянникову, как правило, достаются самые сложные направления в регионе. Он пользуется личным доверием губернатора», — заметил политолог Константин Чегин.

Действующий мэр Андрей Накрошаев переходит на работу в правительство Вологодской области. Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что чиновник возглавит региональное министерство строительства. Ему предстоит курировать несколько крупных проектов, которые планируются в ближайшие годы. 

Губернатор Филимонов известен сухим законом и запретом абортов. А среди чиновников — жестким стилем управления. С его приходом в 2023 году сотрудники массово покинули вологодское правительство.

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов столкнулся с жестким кадровым дефицитом. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к региональным властям. «Из-за нехватки людей ключевые направления приходится закрывать одними и теми же людьми, перемещая их с разных должностей. Это приводит к кадровой чехарде», —сообщает источник агентства. Так, протеже Георгия Филимонова — Сергей Жестянников — сменил за год уже три должности. С июня 2024 года он успел поработать председателем заксобрания, первым заместителем губернатора, а сегодня стал первым заместителем мэра Вологды. В сентябре Жестянников снова сменит пост и станет мэром Вологды, сказал инсайдер URA.RU, близкий к правительству. Несколько источников сообщили, что Филимонов доверил своему протеже подготовку к 880-летию Вологды, которое будет в 2027 году. Мероприятие планируется федерального масштаба. Ожидается визит Путина. «Дефицит кадров наверняка есть. Жестянникову, как правило, достаются самые сложные направления в регионе. Он пользуется личным доверием губернатора», — заметил политолог Константин Чегин. Действующий мэр Андрей Накрошаев переходит на работу в правительство Вологодской области. Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что чиновник возглавит региональное министерство строительства. Ему предстоит курировать несколько крупных проектов, которые планируются в ближайшие годы.  Губернатор Филимонов известен сухим законом и запретом абортов. А среди чиновников — жестким стилем управления. С его приходом в 2023 году сотрудники массово покинули вологодское правительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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