В Екатеринбурге отгремел международный шахматный турнир между Россией и Китаем. Фото

В Екатеринбурге завершился международный «Матч дружбы» между Россией и Китаем

14 июля 2025 в 18:29 Размер текста - 17 +

Такие кубки вручали участникам «Матча дружбы» Фото: Илья Московец © URA.RU В главном офисе компании «Сима-ленд» прошла официальная церемония закрытия международного «Матча дружбы», который прошел 12 и 13 июля в Екатеринбурге. Участники из России и Китая провели финальную игру, а в завершении почетные гости подвели итоги состязания и наградили спортсменов. До церемонии международный гроссмейстер из Китайской Народной Республики Бай Жиньши и обладатель кубка России 2023 среди юношей Алексей Прохоров провели сеанс одновременной игры. Гость из Китая сыграл против российских шахматистов, а Прохоров — против китайской команды. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн поблагодарил организаторов матча Фото: Илья Московец © URA.RU «Спасибо за ваше гостеприимство. Кроме конкурсного соревнования, ребятам показали город, интересные места, они очень довольны. От их имени скажу вам огромное спасибо! Нам нужно развивать больше общения, контактов и сотрудничества. Призываю к дружбе», — заявил генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн. Владелец «Сима-ленда» и президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский подчеркнул, что подобные матчи действительно помогают сблизиться России и КНР. «Мы будем продолжать наши общие дела и поедем в Китай, чтобы сделать там еще один турнир». По словам заместителя губернатора Свердловской области, министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, количество тех, кто занимается шахматами, в области ежегодно растет. «У нас очень сильная федерация, и 34 тысячи жителей нашего региона профессионально занимаются шахматным спортом. Нам доверили проведение этого турнира. Это популяризация региона как одной из шахматных столиц нашей страны, а с другой стороны, укрепление дружбы между нашими странами», — подчеркнула на церемонии закрытия Савинова. Также прошел «Матч звезд», где выступали топ-игроки, среди них — мастер FIDE Алексей Прохоров (на фото с министром спорта Леонидом Рапопортом) Фото: Илья Московец © URA.RU Также в подведении итогов приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян и международный арбитр по шахматам Максим Ивахин. По итогам в общем зачете победила дружба. В «Матче звезд» Бай Жиньши и Алексей Прохоров в рапиде сыграли вничью (2:2), а в блице победу одержал китайский спортсмен, который обогнал россиянина на полтора балла. Всем участникам вручили медали, грамоты и ценные подарки. «Матч дружбы» проводится в России и в Китае ежегодно с 2014 года. В 2024 году россияне ездили в Харбин, а в этот раз мероприятие впервые прошло в Екатеринбурге при поддержке компаний, УГМК, «Русской медной компании», «ВСМПО-Ависма», Baden Family, ювелирного дома CHAMOVSКIKH, Hyatt Regency, ЦСМ, ВМП, Zhoya International, федерации шахмат России и Китая и шахматной федерации Свердловской области и лично Андрея Симановского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В главном офисе компании «Сима-ленд» прошла официальная церемония закрытия международного «Матча дружбы», который прошел 12 и 13 июля в Екатеринбурге. Участники из России и Китая провели финальную игру, а в завершении почетные гости подвели итоги состязания и наградили спортсменов. До церемонии международный гроссмейстер из Китайской Народной Республики Бай Жиньши и обладатель кубка России 2023 среди юношей Алексей Прохоров провели сеанс одновременной игры. Гость из Китая сыграл против российских шахматистов, а Прохоров — против китайской команды. «Спасибо за ваше гостеприимство. Кроме конкурсного соревнования, ребятам показали город, интересные места, они очень довольны. От их имени скажу вам огромное спасибо! Нам нужно развивать больше общения, контактов и сотрудничества. Призываю к дружбе», — заявил генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн. Владелец «Сима-ленда» и президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский подчеркнул, что подобные матчи действительно помогают сблизиться России и КНР. «Мы будем продолжать наши общие дела и поедем в Китай, чтобы сделать там еще один турнир». По словам заместителя губернатора Свердловской области, министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, количество тех, кто занимается шахматами, в области ежегодно растет. «У нас очень сильная федерация, и 34 тысячи жителей нашего региона профессионально занимаются шахматным спортом. Нам доверили проведение этого турнира. Это популяризация региона как одной из шахматных столиц нашей страны, а с другой стороны, укрепление дружбы между нашими странами», — подчеркнула на церемонии закрытия Савинова. Также в подведении итогов приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян и международный арбитр по шахматам Максим Ивахин. По итогам в общем зачете победила дружба. В «Матче звезд» Бай Жиньши и Алексей Прохоров в рапиде сыграли вничью (2:2), а в блице победу одержал китайский спортсмен, который обогнал россиянина на полтора балла. Всем участникам вручили медали, грамоты и ценные подарки. «Матч дружбы» проводится в России и в Китае ежегодно с 2014 года. В 2024 году россияне ездили в Харбин, а в этот раз мероприятие впервые прошло в Екатеринбурге при поддержке компаний, УГМК, «Русской медной компании», «ВСМПО-Ависма», Baden Family, ювелирного дома CHAMOVSКIKH, Hyatt Regency, ЦСМ, ВМП, Zhoya International, федерации шахмат России и Китая и шахматной федерации Свердловской области и лично Андрея Симановского.