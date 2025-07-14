Свердловский омбудсмен вступилась за киоски «Роспечати» перед мэром Орловым

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой остановить снос киосков «Роспечать», которые активно ликвидируют в городе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе омбудсмена.
«Екатеринбург всегда был интеллигентным городом, и лишить его этого статуса было бы крайне необдуманно. Многие наши жители начинают утро с чтения газет: я и сама так делаю, когда позволяет время. А массовый снос киосков печатной продукции отнимет у людей эту небольшую, но очень важную радость», — сказала Мерзлякова.
По данным журналистского сообщества, для сохранения права граждан на доступ к информации через печатные СМИ необходимо оставить в городе не менее 80 киосков. В то же время городские власти намерены сократить число всех нестационарных торговых объектов (НТО), включая точки продажи прессы, до 75.
Отмечается, что в Екатеринбурге и Свердловской области за последние два года резко снизилось количество киосков с печатной продукцией. В 2023 году их стало на 55 меньше по сравнению с предыдущим годом, а по итогам 2024 года сокращение составило еще 109 объектов. Это привело к падению региона с 18 на 66 место в рейтинге обеспеченности киосками прессы.
Ранее URA.RU сообщало, что до конца августа в Екатеринбурге планируют снести 300 киосков. Остальное запланировано на осень и зиму. НТО будут сносить в связи с окончанием договоров аренды и несоответствия нормам размещения их на участках.
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