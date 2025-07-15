Врач назвал едва заметные симптомы рака

Боль в животе и тазу, вздутие живота, изменение аппетита, частое мочеиспускание, необъяснимые изменение веса могут стать первыми признаками рака яичников. Об этом рассказал врач Национальной службы здравоохранения Великобритании из Лондона, доктор Брук Вандермоленм.
«Рак яичников имеет „тонкие“ симптомы, которые очень трудно обнаружить на ранних стадиях. Боль в животе и тазу, вздутие живота, изменение аппетита, частое мочеиспускание, необъяснимые изменение веса могут быть предупреждающими признаками рака», — передает слова доктора Bristolpost.
Кроме того доктор Вандермоленм подчеркнул, что симптомы не могут утверждать наличие рака яичников. Если человек постоянно испытывает какие-либо из этих симптомов в течение нескольких недель, следует обратиться к врачу для тщательного обследования.
Ранее газета The Mirror также писала о симптомах рака яичников, среди которых выделили постоянное вздутие живота, боль в тазу и нижней части живота. В Онкологическом центре Siteman в штате Миссури подчеркнули, что чаще всего ранние симптомы зачастую принимают за другие доброкачественные опухоли. При этом точная причина заболевания неизвестна.
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