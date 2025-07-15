В России увеличится лимит по вкладам

В России готовятся увеличить лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам в российских банках с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтении.
Согласно пояснительной записке, возмещение по безотзывным вкладам будет выплачиваться отдельно от стандартных вкладов и счетов, лимит по которым сохраняется на уровне 1,4 млн рублей. Таким образом, общая сумма застрахованных накоплений одного человека может достичь 4,2 млн рублей. Досрочно снять безотзывный вклад не разрешается, однако предусмотрена возможность переуступить его другому лицу до окончания срока размещения. Такие условия позволяют банкам эффективнее управлять ликвидностью и предлагать по этим продуктам более высокие процентные ставки. Закон принят на пленарном заседании, с которого ведется трансляция.
Повышение страховой суммы рассчитано на то, чтобы повысить привлекательность долгосрочных сбережений для граждан и стимулировать приток «длинных» денег в экономику. Новые правила распространяются на рублевые депозиты физических лиц сроком более трех лет, оформленные сберегательными сертификатами и застрахованные Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Так законопроект пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова передает РИА Новости.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования и будет распространяться на страховые случаи, наступившие после этой даты. По данным Минфина, к началу 2025 года только девять российских банков работали с безотзывными сберегательными сертификатами, а объем привлеченных средств составлял около 4 млрд рублей — менее 0,01% от всех обязательств банков перед физлицами. Подавляющая часть таких вкладов приходится на крупнейшие кредитные организации страны. Закон разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, который ранее предложил создать новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан с повышенной государственной защитой.
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