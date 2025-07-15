Использование ВС РФ на территории Украины крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью привело в ужас американских журналистов. Поводом для обсуждения послужил удар якобы именно этой российской ракеты по украинским Черновцам 11 июля.
Крылатая ракета Х-101, разработанная в России, представляет собой современное вооружение последнего поколения. Она отличается малозаметностью для радаров, оснащена тепловыми ловушками, что позволяет эффективно преодолевать системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, данная ракета может нести широкий спектр боевых частей, включая кассетные и ядерные боеприпасы. А при запуске из российского воздушного пространства Х-101 способна поразить цели практически в любой точке Украины и Европы. В чем особенности снаряда и его характеристики — в материале URA.RU.
Ракета, которая привела США в ужас
Возможное применение Россией крылатой ракеты Х-101 на Украине вызвало на Западе серьезную обеспокоенность и тревогу. Журналист американского издания TWZ Томас Ньюдик опубликовал статью, в которой указал, что при ударе ВС РФ по украинским Черновцам 11 июля, как раз мог быть применен данный снаряд. Такой вывод он сделал, проанализировав видео с кадрами прилета.
"Ужасающие последствия применения, по всей видимости, крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 с боеголовками были видны во время атаки на Черновцы. <...> Хотя мы не знаем наверняка, какое именно оружие использовалось, единственное логичное и известное соответствие сближению и последующему взрыву, которое мы видим на видео, — это версия Х-101, предназначенная для сброса кассетных боеприпасов", — говорится в материале Ньюдика. Он опубликован в TWZ.
О том, что это именно X-101, говорит то, как действовала ракета. Ньюдик пишет, что снаряд падал на землю под крутым углом, после чего последовала серия взрывов, которая соответствует именно кассетной боеголовке. Затем, отметил журналист, над местом удара поднялось большое темное облако дыма, что также может свидетельствовать о применении именно крылатой ракеты.
История создания X-101
Разработка ракеты Х-101 началась в 1980-х годах как продолжение модернизации крылатой ракеты Х-55, которая являлась основным стратегическим вооружением ВВС СССР. В 1990-е годы над созданием этого комплекса трудилось Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга». К 2003 году ракета была признана готовой к боевому применению, а в 2012 году ее официально приняли на вооружение Воздушно-космических сил России.
Технические характеристики снаряда
Данная ракета оборудована турбореактивным двигателем и обладает стартовой массой, превышающей 2 тонны. Для снижения радиолокационной заметности корпус изделия покрыт специальным материалом, затрудняющим его обнаружение средствами ПВО противника. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Живов.
«Я знаю, что это большая крылатая ракета последнего поколения. Малозаметная, способная маневрировать, имеющая в своем арсенале ловушки-обманки. Когда она идет уже на поражение, может выбрасывать специальные ловушки тепловые, которые должны обманывать систему ПВО. То есть это высокотехнологичная ракета, способная проходить эшелонированную систему ПВО противника и наносить удары на большую глубину в тылу», — сказал Живов в разговоре с Лента.ру.
Ракета способна осуществлять полет на различных высотах — от 30 до 10 000 метров. При движении на малых высотах траектория прокладывается с учетом рельефа местности, что затрудняет ее перехват.
В случае одновременного пуска нескольких ракет как бы обмениваются информацией между собой, координируя маршруты. При этом только одна из них выполняет функции ведущей, взаимодействуя с внешними навигационными системами по радиоканалу. Именно эта ракета может быть обнаружена радарами противника. В случае уничтожения ведущей ракеты ее задачи автоматически переходят к другим оставшимся снарядам в группе.
Существует две модификации данного изделия: Х-101 оснащается боевой частью с обычным взрывчатым веществом (в современных версиях используется октоген). В том числе она может быть оснащена ядерным зарядом.
Размер и скорость крылатой ракеты
Крылатая ракета Х-101 имеет длину свыше 7 метров, диаметр корпуса 742 миллиметра и размах крыльев, достигающий 3-х метров. На основном этапе полета крейсерская скорость данной ракеты составляет примерно 200 метров в секунду, что эквивалентно 720 километрам в час.
Откуда запускаются X-101
Стратегические крылатые ракеты Х-101 применяются с различных типов бомбардировщиков-ракетоносцев. Их носителями выступают как дозвуковые Ту-95, так и сверхзвуковые Ту-160, на которых ракеты размещаются внутри фюзеляжа в барабанных пусковых установках либо на внешних точках подвески. Кроме того, сверхзвуковые дальние бомбардировщики Ту-22 также способны нести данные ракеты на внешних подвесках.
Ракета может долететь до любой точки Европы
Томас Ньюдик отмечает, что дальность Х-101 составляет от 3000 до 4000 километров. Таким образом, ракета всех модификаций может достигнуть любой точки в Европе. Это же касается и Украины. Он отметил, что существует также еще одна конфигурация боеголовки, которая, по-видимому, была специально разработана для применения снаряда в зоне СВО. Оно предполагает установку второго заряда, предположительно содержащего стальные осколки для увеличения общего разрушительного эффекта.
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