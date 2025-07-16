На Сахалине срочник погиб после курса молодого бойца, возбуждено уголовное дело

На Сахалине возбуждено уголовное дело после гибели 19-летнего военнослужащего срочной службы Данилы Миняйло во время курса молодого бойца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как передает РБК, инцидент произошел во время прохождения курсов молодого бойца в одной из воинских частей острова. Солдат скончался 7 июля, спустя всего несколько дней после призыва. Данила был признан годным к службе, несмотря на рекомендации кардиолога избегать физических нагрузок. Во время занятий у него развился тепловой удар IV степени, сопровождавшийся тяжелым обезвоживанием и асфиксией. Молодого человека срочно доставили в госпиталь Южно-Сахалинска, однако спасти его не удалось — он впал в кому и скончался в тот же день.
318-й военный следственный отдел возбудил уголовное дело статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. Одновременно 318-я военная прокуратура гарнизона проводит собственную проверку обстоятельств трагедии. Брат погибшего обратился к главе СК Александру Бастрыкину и в аппарат президента с просьбой о тщательном расследовании инцидента.
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