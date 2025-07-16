Многодетная семья из Нижнего Тагила пытается спасти сына с тяжелым пороком

У Арсения врожденный порок развития головного мозга Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Семнадцатилетний Арсений Перминов из Нижнего Тагила (Свердловская область) с раннего детства борется с тяжелым врожденным пороком развития головного мозга. Помимо основного заболевания, у подростка эпилепсия, что существенно осложняет его состояние. Семья, где воспитываются трое детей, испытывает серьезные финансовые трудности и не может самостоятельно оплатить реабилитацию, стоимость которой составляет 270 тысяч рублей. Как помочь юному уральцу — в материале URA.RU.

Первые судорожные приступы у Арсения появились в возрасте 11 месяцев. Поставить точный диагноз и подобрать эффективную противоэпилептическую терапию врачам удалось не сразу. «Врачи подбирали разные противоэпилептические препараты, но справиться с приступами долго не удавалось», — вспоминает мама подростка Татьяна. «На фоне болезни у сына наблюдалась задержка психомоторного развития, а полноценную речь он начал использовать только к четырем годам».

Родители прилагают усилия, чтобы их сын умел самостоятельно заботиться о себе фото: Русфонд

В пятилетнем возрасте после проведения комплексного медицинского обследования Арсению был поставлен диагноз: врожденный порок развития головного мозга, структурная фокальная эпилепсия и тугоухость. Ему была оформлена инвалидность, после чего родители начали активно заниматься его реабилитацией как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Несколько лет назад благодаря помощи благотворительных организаций Арсений прошел курсы восстановления в екатеринбургском центре «Здоровое детство». Комплексная работа с логопедом-дефектологом, нейропсихологом, а также наблюдение у невролога и эпилептолога позволили достичь положительной динамики: улучшилась моторика, повысилась внимательность и коммуникативные навыки подростка. С 2021 года приступов эпилепсии у него не наблюдается.

Вместе с тем сохраняются определенные сложности. Речь Арсения все еще недостаточно четкая — он пока не привык пользоваться слуховыми аппаратами. Кроме того, ему непросто концентрироваться на учебе. Медицинские специалисты рекомендуют продолжить занятия с нейропсихологом, логопедом и инструктором по лечебной физкультуре, а также пройти курс массажа для улучшения памяти, внимания и формирования бытовых навыков.

Арсению необходим продолжительный курс реабилитации фото: Русфонд

Клиника «Здоровое детство» готова принять Арсения для дальнейшего прохождения реабилитации, однако семья не располагает необходимыми средствами на оплату лечения. Мать подростка обращается к общественности с просьбой о помощи — без поддержки мальчик не сможет продолжить лечение и развитие. «Сейчас нас снова готовы принять в клинике для продолжения лечения, но оплатить его мы с мужем не в силах, воспитываем троих несовершеннолетних детей. Помогите, пожалуйста!», — сказала Татьяна.

«У Арсения диагностированы врожденный порок развития головного мозга, структурная фокальная эпилепсия и тугоухость. Цель лечения заключается в улучшении памяти и концентрации внимания, развитии речи и обучении бытовым навыкам. Для этого рекомендованы занятия с нейропсихологом, логопедом, инструктором ЛФК и прохождение курсов массажа», — уточнила невролог медицинского центра «Здоровое детство» Анастасия Аронскинд.

Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу юноши. Помочь Арсению можно несколькими способами:

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