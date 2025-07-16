16 июля 2025

Многодетная семья из Нижнего Тагила пытается спасти сына с тяжелым пороком

© Служба новостей «URA.RU»
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Буллинг. Создано в Midjourney, коридор, грусть, мальчик, депрессия, отчаяние, травля, обида
У Арсения врожденный порок развития головного мозга Фото:

Семнадцатилетний Арсений Перминов из Нижнего Тагила (Свердловская область) с раннего детства борется с тяжелым врожденным пороком развития головного мозга. Помимо основного заболевания, у подростка эпилепсия, что существенно осложняет его состояние. Семья, где воспитываются трое детей, испытывает серьезные финансовые трудности и не может самостоятельно оплатить реабилитацию, стоимость которой составляет 270 тысяч рублей. Как помочь юному уральцу — в материале URA.RU.

Первые судорожные приступы у Арсения появились в возрасте 11 месяцев. Поставить точный диагноз и подобрать эффективную противоэпилептическую терапию врачам удалось не сразу. «Врачи подбирали разные противоэпилептические препараты, но справиться с приступами долго не удавалось», — вспоминает мама подростка Татьяна. «На фоне болезни у сына наблюдалась задержка психомоторного развития, а полноценную речь он начал использовать только к четырем годам».

Родители прилагают усилия, чтобы их сын умел самостоятельно заботиться о себе
Родители прилагают усилия, чтобы их сын умел самостоятельно заботиться о себе

В пятилетнем возрасте после проведения комплексного медицинского обследования Арсению был поставлен диагноз: врожденный порок развития головного мозга, структурная фокальная эпилепсия и тугоухость. Ему была оформлена инвалидность, после чего родители начали активно заниматься его реабилитацией как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Несколько лет назад благодаря помощи благотворительных организаций Арсений прошел курсы восстановления в екатеринбургском центре «Здоровое детство». Комплексная работа с логопедом-дефектологом, нейропсихологом, а также наблюдение у невролога и эпилептолога позволили достичь положительной динамики: улучшилась моторика, повысилась внимательность и коммуникативные навыки подростка. С 2021 года приступов эпилепсии у него не наблюдается.

Вместе с тем сохраняются определенные сложности. Речь Арсения все еще недостаточно четкая — он пока не привык пользоваться слуховыми аппаратами. Кроме того, ему непросто концентрироваться на учебе. Медицинские специалисты рекомендуют продолжить занятия с нейропсихологом, логопедом и инструктором по лечебной физкультуре, а также пройти курс массажа для улучшения памяти, внимания и формирования бытовых навыков.

Арсению необходим продолжительный курс реабилитации
Арсению необходим продолжительный курс реабилитации

Клиника «Здоровое детство» готова принять Арсения для дальнейшего прохождения реабилитации, однако семья не располагает необходимыми средствами на оплату лечения. Мать подростка обращается к общественности с просьбой о помощи — без поддержки мальчик не сможет продолжить лечение и развитие. «Сейчас нас снова готовы принять в клинике для продолжения лечения, но оплатить его мы с мужем не в силах, воспитываем троих несовершеннолетних детей. Помогите, пожалуйста!», — сказала Татьяна.

«У Арсения диагностированы врожденный порок развития головного мозга, структурная фокальная эпилепсия и тугоухость. Цель лечения заключается в улучшении памяти и концентрации внимания, развитии речи и обучении бытовым навыкам. Для этого рекомендованы занятия с нейропсихологом, логопедом, инструктором ЛФК и прохождение курсов массажа», — уточнила невролог медицинского центра «Здоровое детство» Анастасия Аронскинд.

Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу юноши. Помочь Арсению можно несколькими способами:

  • Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
  • Привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
  • Поддержать рублем.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд».

Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.

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Семнадцатилетний Арсений Перминов из Нижнего Тагила (Свердловская область) с раннего детства борется с тяжелым врожденным пороком развития головного мозга. Помимо основного заболевания, у подростка эпилепсия, что существенно осложняет его состояние. Семья, где воспитываются трое детей, испытывает серьезные финансовые трудности и не может самостоятельно оплатить реабилитацию, стоимость которой составляет 270 тысяч рублей. Как помочь юному уральцу — в материале URA.RU. Первые судорожные приступы у Арсения появились в возрасте 11 месяцев. Поставить точный диагноз и подобрать эффективную противоэпилептическую терапию врачам удалось не сразу. «Врачи подбирали разные противоэпилептические препараты, но справиться с приступами долго не удавалось», — вспоминает мама подростка Татьяна. «На фоне болезни у сына наблюдалась задержка психомоторного развития, а полноценную речь он начал использовать только к четырем годам». В пятилетнем возрасте после проведения комплексного медицинского обследования Арсению был поставлен диагноз: врожденный порок развития головного мозга, структурная фокальная эпилепсия и тугоухость. Ему была оформлена инвалидность, после чего родители начали активно заниматься его реабилитацией как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Несколько лет назад благодаря помощи благотворительных организаций Арсений прошел курсы восстановления в екатеринбургском центре «Здоровое детство». Комплексная работа с логопедом-дефектологом, нейропсихологом, а также наблюдение у невролога и эпилептолога позволили достичь положительной динамики: улучшилась моторика, повысилась внимательность и коммуникативные навыки подростка. С 2021 года приступов эпилепсии у него не наблюдается. Вместе с тем сохраняются определенные сложности. Речь Арсения все еще недостаточно четкая — он пока не привык пользоваться слуховыми аппаратами. Кроме того, ему непросто концентрироваться на учебе. Медицинские специалисты рекомендуют продолжить занятия с нейропсихологом, логопедом и инструктором по лечебной физкультуре, а также пройти курс массажа для улучшения памяти, внимания и формирования бытовых навыков. Клиника «Здоровое детство» готова принять Арсения для дальнейшего прохождения реабилитации, однако семья не располагает необходимыми средствами на оплату лечения. Мать подростка обращается к общественности с просьбой о помощи — без поддержки мальчик не сможет продолжить лечение и развитие. «Сейчас нас снова готовы принять в клинике для продолжения лечения, но оплатить его мы с мужем не в силах, воспитываем троих несовершеннолетних детей. Помогите, пожалуйста!», — сказала Татьяна. «У Арсения диагностированы врожденный порок развития головного мозга, структурная фокальная эпилепсия и тугоухость. Цель лечения заключается в улучшении памяти и концентрации внимания, развитии речи и обучении бытовым навыкам. Для этого рекомендованы занятия с нейропсихологом, логопедом, инструктором ЛФК и прохождение курсов массажа», — уточнила невролог медицинского центра «Здоровое детство» Анастасия Аронскинд. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу юноши. Помочь Арсению можно несколькими способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.
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