16 июля 2025

Ученые из УрФУ создали вещество, которое вопреки санкциям спасет россиян

В УрФУ разработали долговечный люминофор для медицинских томографов
© Служба новостей «URA.RU»
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Разработка ученых открывает новые возможности для создания конкурентоспособных российских технологий (архивное фото) Фото:

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Тюмени и Красноярска создали новый метод синтеза люминофора, который способен существенно повысить эффективность работы томографов и других приборов, использующих рентгеновское и гамма-излучение. Разработка ориентирована на импортозамещение и расширение применения в медицине, авиации, а также в системах безопасности.

«Основой инновационного материала стал оксисульфид гадолиния, легированный церием и тербием. По данным исследователей, новый метод синтеза позволил увеличить яркость свечения люминофора более чем на 50% по сравнению с существующими аналогами. Это обеспечивает более высокую чувствительность и точность детекторов, используемых в медицинских томографах и других диагностических системах», — говорится в материале, размещенном на официальном сайте учебного заведения.

Одним из ключевых преимуществ нового люминофора является его высокая стабильность и долговечность. Материал не теряет своих свойств даже при длительном воздействии ионизирующего излучения, что особенно важно для оборудования, работающего в экстремальных условиях. Кроме того, люминофор сохраняет свои характеристики в сухой атмосфере и при наличии влагонепроницаемой оболочки.

Разработанный в УрФУ люминофор может быть адаптирован для получения свечения разных цветов — зеленого, красного или синего, что позволяет использовать его в различных типах приборов. Зеленое свечение, в частности, считается наиболее благоприятным для восприятия человеческим глазом, что важно для медицинской визуализации.

По мнению экспертов, создание отечественных высокоэффективных люминофоров — важный шаг для обеспечения технологической независимости России в области приборостроения. Новые материалы позволят заменить зарубежные аналоги в медицинской, авиационной и других стратегических сферах. Ученые планируют продолжить изучение поведения материала в экстремальных условиях эксплуатации, чтобы оптимизировать его свойства для конкретных задач. Это позволит расширить спектр применения люминофора и повысить его эффективность в различных отраслях.

Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России и опубликовано в международном научном журнале Chemistry Europe. Разработка уже вызвала интерес у представителей промышленности и научного сообщества. Люминесцентные материалы на основе оксисульфидов редкоземельных элементов востребованы в системах медицинской диагностики, таможенного досмотра и в разведке нефтяных месторождений. Благодаря высокой эффективности и экологической безопасности, они могут стать основой для новых поколений приборов.

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Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Тюмени и Красноярска создали новый метод синтеза люминофора, который способен существенно повысить эффективность работы томографов и других приборов, использующих рентгеновское и гамма-излучение. Разработка ориентирована на импортозамещение и расширение применения в медицине, авиации, а также в системах безопасности. «Основой инновационного материала стал оксисульфид гадолиния, легированный церием и тербием. По данным исследователей, новый метод синтеза позволил увеличить яркость свечения люминофора более чем на 50% по сравнению с существующими аналогами. Это обеспечивает более высокую чувствительность и точность детекторов, используемых в медицинских томографах и других диагностических системах», — говорится в материале, размещенном на официальном сайте учебного заведения. Одним из ключевых преимуществ нового люминофора является его высокая стабильность и долговечность. Материал не теряет своих свойств даже при длительном воздействии ионизирующего излучения, что особенно важно для оборудования, работающего в экстремальных условиях. Кроме того, люминофор сохраняет свои характеристики в сухой атмосфере и при наличии влагонепроницаемой оболочки. Разработанный в УрФУ люминофор может быть адаптирован для получения свечения разных цветов — зеленого, красного или синего, что позволяет использовать его в различных типах приборов. Зеленое свечение, в частности, считается наиболее благоприятным для восприятия человеческим глазом, что важно для медицинской визуализации. По мнению экспертов, создание отечественных высокоэффективных люминофоров — важный шаг для обеспечения технологической независимости России в области приборостроения. Новые материалы позволят заменить зарубежные аналоги в медицинской, авиационной и других стратегических сферах. Ученые планируют продолжить изучение поведения материала в экстремальных условиях эксплуатации, чтобы оптимизировать его свойства для конкретных задач. Это позволит расширить спектр применения люминофора и повысить его эффективность в различных отраслях. Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России и опубликовано в международном научном журнале Chemistry Europe. Разработка уже вызвала интерес у представителей промышленности и научного сообщества. Люминесцентные материалы на основе оксисульфидов редкоземельных элементов востребованы в системах медицинской диагностики, таможенного досмотра и в разведке нефтяных месторождений. Благодаря высокой эффективности и экологической безопасности, они могут стать основой для новых поколений приборов.
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