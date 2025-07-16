«Рушат надежды»: свердловчане пожаловались на долгострой около воинской части. Фото

Свердловчане боятся стать обманутыми дольщиками из-за переноса сроков сдачи ЖК

17 июля 2025 в 13:41 Размер текста - 17 +

Стройка затянулась из-за сложностей с проведением инженерных сетей Фото: Размик Закарян © URA.RU ЖК Zori, который строится около воинской части под Березовским (Свердловская область) рискует превратиться в долгострой. Этого опасаются люди, которые еще в июне планировали заехать в новые квартиры, однако так и не получили ключи. URA.RU попыталось разобраться, в чем причина переноса сроков и когда уральцы будут праздновать новоселье. Zori начали возводить в 2022 году недалеко от войсковой части № 92851. Изначально сообщалось, что жилой комплекс вырастет в запретной зоне, потому что в 2023-м Минобороны выпустило приказ, по которому в радиусе километра от в/ч такие объекты невозможны. Однако выяснилось, что ЖК строится на законных основаниях и угрозы военным объектам не несет. Дольщики планировали получить ключи еще к Новому году, потому что срок сдачи по договору — четвертый квартал 2024-го. Однако им объяснили, что это обозначает лишь срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а ключи передадут в первом полугодии 2025-го. Наступил июль, а люди ключи так и не получили. Им объявили, что их начнут раздавать с 15 октября. «Становится очевидным, что стройка затягивается, постепенно превращаясь в классический долгострой, который рушит надежды. Каждый новый перенос — это удар по планам сотен дольщиков. Люди теряют веру в компанию, а их ожидания разбиваются о реальность. Многие рассчитывали получить ключи к Новому 2025 году: кто-то уже купил мебель, кто-то — материалы для отделки. Но вместо новоселья — неопределенность», — написала в группе ZORI | Жилой район во «ВКонтакте» одна из возмущенных свердловчанок, которая планировала уже въехать в квартиру. Девелопер «Экологика» принес свои извинения клиентам, объяснив, что был вынужден сдвинуть сроки из-за сложностей с проведением инженерных сетей. «В настоящее время первая очередь находится в финальной стадии строительства. Плановый срок начала выдачи ключей с 15 октября 2025 года», — уверили дольщиков в компании. Агентство направило запрос застройщику с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЖК Zori, который строится около воинской части под Березовским (Свердловская область) рискует превратиться в долгострой. Этого опасаются люди, которые еще в июне планировали заехать в новые квартиры, однако так и не получили ключи. URA.RU попыталось разобраться, в чем причина переноса сроков и когда уральцы будут праздновать новоселье. Zori начали возводить в 2022 году недалеко от войсковой части № 92851. Изначально сообщалось, что жилой комплекс вырастет в запретной зоне, потому что в 2023-м Минобороны выпустило приказ, по которому в радиусе километра от в/ч такие объекты невозможны. Однако выяснилось, что ЖК строится на законных основаниях и угрозы военным объектам не несет. Дольщики планировали получить ключи еще к Новому году, потому что срок сдачи по договору — четвертый квартал 2024-го. Однако им объяснили, что это обозначает лишь срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а ключи передадут в первом полугодии 2025-го. Наступил июль, а люди ключи так и не получили. Им объявили, что их начнут раздавать с 15 октября. «Становится очевидным, что стройка затягивается, постепенно превращаясь в классический долгострой, который рушит надежды. Каждый новый перенос — это удар по планам сотен дольщиков. Люди теряют веру в компанию, а их ожидания разбиваются о реальность. Многие рассчитывали получить ключи к Новому 2025 году: кто-то уже купил мебель, кто-то — материалы для отделки. Но вместо новоселья — неопределенность», — написала в группе ZORI | Жилой район во «ВКонтакте» одна из возмущенных свердловчанок, которая планировала уже въехать в квартиру. Девелопер «Экологика» принес свои извинения клиентам, объяснив, что был вынужден сдвинуть сроки из-за сложностей с проведением инженерных сетей. «В настоящее время первая очередь находится в финальной стадии строительства. Плановый срок начала выдачи ключей с 15 октября 2025 года», — уверили дольщиков в компании. Агентство направило запрос застройщику с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит.