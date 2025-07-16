ТМК трудоустроит сотни выпускников федерального проекта «Профессионалитет»

17 июля 2025 в 09:45 Размер текста - 17 +

Сотни выпускников получили востребованные специальности Фото: пресс-служба предприятия Выпускниками образовательного проекта «Профессионалитет», реализуемого при содействии Трубной Металлургической Компании (ТМК), стали 355 студентов из регионов Поволжья, Оренбургской области и Урала. Программа, к которой предприятия ТМК присоединились в 2022 году, позволила учащимся получить востребованные специальности и открыть перспективы трудоустройства. «112 студентов выпустились из Волжского политехнического техникума (ВПТ), 178 — из Полевского многопрофильного техникума имени В. И. Назарова (ПМТ им. В. И. Назарова), еще 65 — из Орского технического техникума имени А.И. Стеценко (ОТТ). Студенты завершили обучение по специальностям „Монтаж“, „Техническое оборудование и ремонт промышленного оборудования“, „Металлургия черных металлов“, „Обработка металлов давлением“, „Технология машиностроения“, „Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования“ и другим направлениям подготовки», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. В Волжском и Полевском для выпускников были организованы праздничные мероприятия с торжественным вручением дипломов, выступлениями команд КВН предприятий и разнообразной развлекательной программой. Особые благодарности и дипломы вручили амбассадорам проекта — студентам, активно занимавшимся привлечением новых участников и популяризацией инициативы среди молодежи. В рамках мероприятий выпускников ознакомили с карьерными перспективами в ТМК, возможностями профессионального роста, образовательными курсами Корпоративного университета TMK2U, информацией о корпоративном чемпионате рабочих профессий «Игры мастеров», конкурсе инновационных инициатив — Молодежной научно-практической конференции — и корпоративном форуме «Горизонты». Как отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина, проект «Профессионалитет» позволяет компании привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для решения актуальных производственных задач и интегрированных в корпоративную культуру. «Большинство выпускников в рамках учебного процесса прошли практику на производственных площадках ТМК, с ними были заключены целевые договоры. Многие ребята уже начали строить карьеру по выбранным специальностям, совмещая работу с обучением. Мы уверены, что выпускники проекта отлично проявят себя на рабочих местах и внесут существенный вклад в развитие наших заводов», — отметила Позолотина. Основная цель федерального проекта «Профессионалитет» — комплексная трансформация системы среднего профессионального образования и внедрение отраслевых моделей подготовки кадров по наиболее востребованным рабочим профессиям. Студенты обучаются по сокращенным практико-ориентированным программам, со второго курса заключают целевые договоры с предприятиями-партнерами и получают дополнительную стипендию. ТМК принимает участие в проекте с момента его запуска под кураторством Корпоративного университета TMK2U. В настоящее время обучение по программам «Профессионалитет» при поддержке ТМК продолжают свыше 1,6 тысячи студентов в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выпускниками образовательного проекта «Профессионалитет», реализуемого при содействии Трубной Металлургической Компании (ТМК), стали 355 студентов из регионов Поволжья, Оренбургской области и Урала. Программа, к которой предприятия ТМК присоединились в 2022 году, позволила учащимся получить востребованные специальности и открыть перспективы трудоустройства. «112 студентов выпустились из Волжского политехнического техникума (ВПТ), 178 — из Полевского многопрофильного техникума имени В. И. Назарова (ПМТ им. В. И. Назарова), еще 65 — из Орского технического техникума имени А.И. Стеценко (ОТТ). Студенты завершили обучение по специальностям „Монтаж“, „Техническое оборудование и ремонт промышленного оборудования“, „Металлургия черных металлов“, „Обработка металлов давлением“, „Технология машиностроения“, „Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования“ и другим направлениям подготовки», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. В Волжском и Полевском для выпускников были организованы праздничные мероприятия с торжественным вручением дипломов, выступлениями команд КВН предприятий и разнообразной развлекательной программой. Особые благодарности и дипломы вручили амбассадорам проекта — студентам, активно занимавшимся привлечением новых участников и популяризацией инициативы среди молодежи. В рамках мероприятий выпускников ознакомили с карьерными перспективами в ТМК, возможностями профессионального роста, образовательными курсами Корпоративного университета TMK2U, информацией о корпоративном чемпионате рабочих профессий «Игры мастеров», конкурсе инновационных инициатив — Молодежной научно-практической конференции — и корпоративном форуме «Горизонты». Как отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина, проект «Профессионалитет» позволяет компании привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для решения актуальных производственных задач и интегрированных в корпоративную культуру. «Большинство выпускников в рамках учебного процесса прошли практику на производственных площадках ТМК, с ними были заключены целевые договоры. Многие ребята уже начали строить карьеру по выбранным специальностям, совмещая работу с обучением. Мы уверены, что выпускники проекта отлично проявят себя на рабочих местах и внесут существенный вклад в развитие наших заводов», — отметила Позолотина. Основная цель федерального проекта «Профессионалитет» — комплексная трансформация системы среднего профессионального образования и внедрение отраслевых моделей подготовки кадров по наиболее востребованным рабочим профессиям. Студенты обучаются по сокращенным практико-ориентированным программам, со второго курса заключают целевые договоры с предприятиями-партнерами и получают дополнительную стипендию. ТМК принимает участие в проекте с момента его запуска под кураторством Корпоративного университета TMK2U. В настоящее время обучение по программам «Профессионалитет» при поддержке ТМК продолжают свыше 1,6 тысячи студентов в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях.