Свердловчане окружили жертву и заставили отдать 7 млн: как их наказали

В Екатеринбурге группа мужчин получила сроки за вымогательство 7 миллионов
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Инцидент произошел два года назад Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор четверым мужчинам, которые ворвались в квартиру к знакомому и заставили его написать две долговые расписки на семь млн рублей. Финал истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, Сергей Артеменко и Алексей Ждахин придумали план о незаконном обогащении. Для этого попросили соучастника установить его место жительства. Тот нашел квартиру жертвы, но отказался участвовать в деле и сдал силовикам Артеменко и Ждахина. Оперативники стали наблюдать за действиями преступников.

В сентябре 2023-го Артеменко, Ждахин, Мартин Борсов и Джамбулат Жерештиев приехали к мужчине и стали избивать его, заставив написать расписки. Затем на место преступления вбежали полицейские и задержали фигурантов.

Уголовное дело рассматривалось в Орджоникидзевском райсуде. Ждахин получил два года и 11 месяцев колонии и штраф в 30 тысяч рублей. Жерештиев — два года 11 месяцев лишения свободы, Борсов — три года в колонии особого режима. Артеменко — 13 лет в колонии строгого режима.

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В Екатеринбурге вынесли приговор четверым мужчинам, которые ворвались в квартиру к знакомому и заставили его написать две долговые расписки на семь млн рублей. Финал истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. По версии следствия, Сергей Артеменко и Алексей Ждахин придумали план о незаконном обогащении. Для этого попросили соучастника установить его место жительства. Тот нашел квартиру жертвы, но отказался участвовать в деле и сдал силовикам Артеменко и Ждахина. Оперативники стали наблюдать за действиями преступников. В сентябре 2023-го Артеменко, Ждахин, Мартин Борсов и Джамбулат Жерештиев приехали к мужчине и стали избивать его, заставив написать расписки. Затем на место преступления вбежали полицейские и задержали фигурантов. Уголовное дело рассматривалось в Орджоникидзевском райсуде. Ждахин получил два года и 11 месяцев колонии и штраф в 30 тысяч рублей. Жерештиев — два года 11 месяцев лишения свободы, Борсов — три года в колонии особого режима. Артеменко — 13 лет в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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