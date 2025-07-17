Свердловчане окружили жертву и заставили отдать 7 млн: как их наказали

В Екатеринбурге группа мужчин получила сроки за вымогательство 7 миллионов

17 июля 2025 в 14:23 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел два года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор четверым мужчинам, которые ворвались в квартиру к знакомому и заставили его написать две долговые расписки на семь млн рублей. Финал истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. По версии следствия, Сергей Артеменко и Алексей Ждахин придумали план о незаконном обогащении. Для этого попросили соучастника установить его место жительства. Тот нашел квартиру жертвы, но отказался участвовать в деле и сдал силовикам Артеменко и Ждахина. Оперативники стали наблюдать за действиями преступников. В сентябре 2023-го Артеменко, Ждахин, Мартин Борсов и Джамбулат Жерештиев приехали к мужчине и стали избивать его, заставив написать расписки. Затем на место преступления вбежали полицейские и задержали фигурантов. Уголовное дело рассматривалось в Орджоникидзевском райсуде. Ждахин получил два года и 11 месяцев колонии и штраф в 30 тысяч рублей. Жерештиев — два года 11 месяцев лишения свободы, Борсов — три года в колонии особого режима. Артеменко — 13 лет в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесли приговор четверым мужчинам, которые ворвались в квартиру к знакомому и заставили его написать две долговые расписки на семь млн рублей. Финал истории URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. По версии следствия, Сергей Артеменко и Алексей Ждахин придумали план о незаконном обогащении. Для этого попросили соучастника установить его место жительства. Тот нашел квартиру жертвы, но отказался участвовать в деле и сдал силовикам Артеменко и Ждахина. Оперативники стали наблюдать за действиями преступников. В сентябре 2023-го Артеменко, Ждахин, Мартин Борсов и Джамбулат Жерештиев приехали к мужчине и стали избивать его, заставив написать расписки. Затем на место преступления вбежали полицейские и задержали фигурантов. Уголовное дело рассматривалось в Орджоникидзевском райсуде. Ждахин получил два года и 11 месяцев колонии и штраф в 30 тысяч рублей. Жерештиев — два года 11 месяцев лишения свободы, Борсов — три года в колонии особого режима. Артеменко — 13 лет в колонии строгого режима.