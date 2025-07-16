16 июля 2025

Свердловчанам предложили платить за качество и объем родительского труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициатива нацелена на поднятие демографии в регионе
Инициатива нацелена на поднятие демографии в регионе Фото:

В Свердловской области предложили ввести новую меру поддержки семей: рассчитывать размер пенсии, исходя из качества и объема родительского труда. Автором инициативы выступила профессор кафедры социологии УрФУ, демограф Анна Багирова.

«Необходимо ввести пенсионные выплаты за качество и объемы реализованного родительского труда. [...] Когда молодые люди заключают брак и задумываются о детях, то они должны понимать, что это государство будет стимулировать: достигнув пенсионного возраста, они получат ощутимую поддержку от государства за качество и объемы реализованного родительского труда», — заявила Багирова в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Профессор также поделилась результатами исследования уральских социологов. В ходе опроса среди жителей региона в возрасте 20–23 лет выяснилось, что молодые работники считают наиболее эффективными мерами для стимулирования рождаемости гибкий график работы, возможность дистанционной работы и дополнительные выходные. «Дополнительные дни отпуска семьям с детьми до 14 лет, а также выплаты на свадьбу», — отметила профессор.

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В Свердловской области предложили ввести новую меру поддержки семей: рассчитывать размер пенсии, исходя из качества и объема родительского труда. Автором инициативы выступила профессор кафедры социологии УрФУ, демограф Анна Багирова. «Необходимо ввести пенсионные выплаты за качество и объемы реализованного родительского труда. [...] Когда молодые люди заключают брак и задумываются о детях, то они должны понимать, что это государство будет стимулировать: достигнув пенсионного возраста, они получат ощутимую поддержку от государства за качество и объемы реализованного родительского труда», — заявила Багирова в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Профессор также поделилась результатами исследования уральских социологов. В ходе опроса среди жителей региона в возрасте 20–23 лет выяснилось, что молодые работники считают наиболее эффективными мерами для стимулирования рождаемости гибкий график работы, возможность дистанционной работы и дополнительные выходные. «Дополнительные дни отпуска семьям с детьми до 14 лет, а также выплаты на свадьбу», — отметила профессор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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