16 июля 2025

Лобовое всмятку: грузовик придавил иномарку в Екатеринбурге. Фото

Два человека пострадали при столкновении грузовика и иномарки в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших госпитализировали
Пострадавших госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге на Расточной произошло серьезное ДТП — длинномер столкнулся с Toyota, в результате чего пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Длинномер поворачивал в сторону Серовского тракта. По словам очевидцев, двигался без сопровождения. От комментариев водитель отказался», — рассказал источник агентства. Предварительно, в аварии пострадал 25-летний водитель иномарки и его мать, сидевшая на заднем пассажирском сидении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Накануне свердловскую трассу полностью перекрыли из-за ДТП с фурой. Авария произошла на 111-м километре автодороги Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

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В Екатеринбурге на Расточной произошло серьезное ДТП — длинномер столкнулся с Toyota, в результате чего пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Длинномер поворачивал в сторону Серовского тракта. По словам очевидцев, двигался без сопровождения. От комментариев водитель отказался», — рассказал источник агентства. Предварительно, в аварии пострадал 25-летний водитель иномарки и его мать, сидевшая на заднем пассажирском сидении. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается. Накануне свердловскую трассу полностью перекрыли из-за ДТП с фурой. Авария произошла на 111-м километре автодороги Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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