В Екатеринбурге на Расточной произошло серьезное ДТП — длинномер столкнулся с Toyota, в результате чего пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Длинномер поворачивал в сторону Серовского тракта. По словам очевидцев, двигался без сопровождения. От комментариев водитель отказался», — рассказал источник агентства. Предварительно, в аварии пострадал 25-летний водитель иномарки и его мать, сидевшая на заднем пассажирском сидении.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Накануне свердловскую трассу полностью перекрыли из-за ДТП с фурой. Авария произошла на 111-м километре автодороги Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).
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