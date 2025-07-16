16 июля 2025

У свердловчанина навсегда забрали машину за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Машину забрали в собственность государства
Машину забрали в собственность государства Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) местный житель лишился автомобиля после неоднократной пьяной езды. Его машину ВАЗ-21124 конфисковали в собственность государства, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов.

«Терентьев сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На дороге его остановили сотрудники ГАИ и, заподозрив неладное, направили на медосвидетельствование, которое подтвердило подозрения», — пояснили там. В 2022-м мужчину уже штрафовали и лишали прав за аналогичное нарушение.

После последней нетрезвой поездки на Терентьева завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Он признал свою вину. Помимо конфискации автомобиля, лихачу назначили 400 часов обязательных работ с лишением права водить на два года и девять месяцев.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) местный житель лишился автомобиля после неоднократной пьяной езды. Его машину ВАЗ-21124 конфисковали в собственность государства, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов. «Терентьев сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На дороге его остановили сотрудники ГАИ и, заподозрив неладное, направили на медосвидетельствование, которое подтвердило подозрения», — пояснили там. В 2022-м мужчину уже штрафовали и лишали прав за аналогичное нарушение. После последней нетрезвой поездки на Терентьева завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Он признал свою вину. Помимо конфискации автомобиля, лихачу назначили 400 часов обязательных работ с лишением права водить на два года и девять месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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