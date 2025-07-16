У свердловчанина навсегда забрали машину за пьяную езду

В Верхней Пышме (Свердловская область) местный житель лишился автомобиля после неоднократной пьяной езды. Его машину ВАЗ-21124 конфисковали в собственность государства, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов.
«Терентьев сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На дороге его остановили сотрудники ГАИ и, заподозрив неладное, направили на медосвидетельствование, которое подтвердило подозрения», — пояснили там. В 2022-м мужчину уже штрафовали и лишали прав за аналогичное нарушение.
После последней нетрезвой поездки на Терентьева завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Он признал свою вину. Помимо конфискации автомобиля, лихачу назначили 400 часов обязательных работ с лишением права водить на два года и девять месяцев.
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