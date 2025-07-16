16 июля 2025

Екатеринбургский суд продлил арест двух азербайджанцев по делу ОПГ

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Фигуранты останутся под стражей до 19 октября
Фигуранты останутся под стражей до 19 октября Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест двум уроженцам Азербайджана — Абасову Азизу Азай оглы и Лалаеву Шахину Мамедали оглы, которых следствие обвиняет в участии в организации убийств и покушений на убийство. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. фигурантам дела о преступной группе, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

«Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Абасова Азиза Азай оглы и Лалаева Шахина Мамедали оглы. Абасову и Лалаеву мера пресечения продлена по 19 октября 2025 года», — пояснили в инстации. 

«Верх-Исетским районным судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Абасова Азиза Азай оглы и Лалаева Шахина Мамедали оглы. Абасову и Лалаеву мера пресечения продлена по 19 октября 2025 года. Органами предварительного следствия оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктам „ж“, „з“ части 2 статьи 105 УК РФ», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Утром 27 июня в Екатеринбурге были проведены масштабные задержания граждан Азербайджана. Впоследствии под арест попали пятеро братьев Сафаровых, а также Гянджиев (накануне им также продлили арест), Лалаев и Абасов. Следственные органы подозревают их в причастности к убийству торговца Пашаева, совершенному в 2001 году, покушению на Фехруза в 2010 году, а также в расправе над их знакомым в 2011 году. Согласно информации Следственного комитета Российской Федерации, один из задержанных дал признательные показания и сообщил о деятельности группы.

Данные задержания стали поводом для возникновения международного скандала. Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к российской стороне с требованием провести всестороннее расследование произошедшего. На территории Азербайджана были отменены концерты российских исполнителей, а впоследствии задержаны некоторые граждане России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и ряде других преступлений. Подробности — в сюжете URA.RU.

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест двум уроженцам Азербайджана — Абасову Азизу Азай оглы и Лалаеву Шахину Мамедали оглы, которых следствие обвиняет в участии в организации убийств и покушений на убийство. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. фигурантам дела о преступной группе, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. «Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Абасова Азиза Азай оглы и Лалаева Шахина Мамедали оглы. Абасову и Лалаеву мера пресечения продлена по 19 октября 2025 года», — пояснили в инстации.  «Верх-Исетским районным судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Абасова Азиза Азай оглы и Лалаева Шахина Мамедали оглы. Абасову и Лалаеву мера пресечения продлена по 19 октября 2025 года. Органами предварительного следствия оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктам „ж“, „з“ части 2 статьи 105 УК РФ», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов. Утром 27 июня в Екатеринбурге были проведены масштабные задержания граждан Азербайджана. Впоследствии под арест попали пятеро братьев Сафаровых, а также Гянджиев (накануне им также продлили арест), Лалаев и Абасов. Следственные органы подозревают их в причастности к убийству торговца Пашаева, совершенному в 2001 году, покушению на Фехруза в 2010 году, а также в расправе над их знакомым в 2011 году. Согласно информации Следственного комитета Российской Федерации, один из задержанных дал признательные показания и сообщил о деятельности группы. Данные задержания стали поводом для возникновения международного скандала. Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к российской стороне с требованием провести всестороннее расследование произошедшего. На территории Азербайджана были отменены концерты российских исполнителей, а впоследствии задержаны некоторые граждане России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и ряде других преступлений. Подробности — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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