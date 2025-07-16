Названы планы по обновлению автопарка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за несколько лет обновят до 400 единиц техники — это и трамваи, и троллейбусы, и автобусы. Это можно будет сделать благодаря переходу транспортного парка на долгосрочные брутто- контракты. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает корреспондент URA.RU.
«В рамках [новых] брутто-контрактов, которые мы должны объявить в конце года или в первом квартале — на три, возможно пять лет, будут заложены правила по обновлению и парка. В этих рамках мы закладываем, что порядка 400 единиц транспорта в городе будет обновлено», — заявил Паслер. Сейчас идет доработка моментов по текущим контрактам, обкатка правил.
По словам главы региона, из бюджета города и области было выделено на брутто-контакты в 2025 году 3-3,5 миллиарда рублей. Пока деньги идут на повышение зарплат сотрудников и приведение в порядок ремонтных баз. Это для региона приоритет.
По словам Паслера, в следующем году на 100% заменят троллейбусы. До конца 2025 года придут 15-20 новых трамваев.
Система брутто-контрактов с автобусными перевозками начала действовать в Екатеринбурге с 1 февраля в рамках большой транспортной реформы городской администрации. Теперь перевозчики получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Раньше же они зависели от числа пассажиров, поэтому активно работали в час-пик, а в остальное время график движения автобусов был неравномерным. Первые полугодовые контракты закончились в середине лета. Сейчас объявлены новые конкурсы.
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