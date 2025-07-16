Детский омбудсмен порадовалась, как в Свердловской области помогают сиротам. Фото

Львова-Белова отметила успехи Свердловской области в профилактике сиротства

17 июля 2025 в 11:12 Размер текста - 17 +

Мария Львова-Белова посетила Екатеринбург с рабочим визитом (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Екатеринбург с рабочим визитом. Главной темой стало знакомство с региональной системой профилактики социального сиротства и реализацией специального проекта «Вызов», который направлен на поддержку семей и сокращение числа детей, оказавшихся без попечения родителей, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Первым объектом визита омбудсмена стало отделение №5 екатеринбургского „Дома ребенка“, успешно перепрофилированное в рамках проекта „Вызов“. Здесь работают службы ранней помощи, дневного пребывания, паллиативной помощи и служба „Дети в семье“. Особое внимание уделяется помощи родителям в восстановлении родительских прав и поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — сообщили в ДИПе. По словам Марии Львовой-Беловой, за 2025 год 982 ребенка в Свердловской области смогли вновь обрести семейное окружение. В каждом муниципалитете региона действуют межведомственные консилиумы, которые держат на контроле около пяти тысяч детей, оказавшихся в зоне риска. Более 30% из них сохранили родные семьи благодаря своевременной поддержке. Заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что регион переходит от формального подхода к индивидуальной работе с каждой семьей. Такой фокус позволяет не только предотвращать социальное сиротство, но и давать семьям шанс на новую жизнь. В ходе визита уполномоченный по правам ребенка ознакомилась с деятельностью первого в Уральском регионе детского хосписа, функционирующего при Областной детской клинической больнице. Учреждение располагает современным медицинским и реабилитационным оборудованием, что позволяет оказывать качественную поддержку детям и их семьям. Кроме того, омбудсмен посетила кризисный центр «Аистенок», а также Центр социальной адаптации для подростков, расположенный в Первоуральске. Особое внимание в рамках визита было уделено работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и подростками, испытывающими потребность в социальной адаптации. Свердловская область входит в число 14 пилотных регионов России, где с октября 2024 года реализуется проект «Вызов». За первое полугодие 2025 года количество впервые выявленных социальных сирот снизилось на 23%, а число отказов от новорожденных — на 55%. Всего с начала проекта число детей в учреждениях государственного воспитания уменьшилось на 9,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Екатеринбург с рабочим визитом. Главной темой стало знакомство с региональной системой профилактики социального сиротства и реализацией специального проекта «Вызов», который направлен на поддержку семей и сокращение числа детей, оказавшихся без попечения родителей, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Первым объектом визита омбудсмена стало отделение №5 екатеринбургского „Дома ребенка“, успешно перепрофилированное в рамках проекта „Вызов“. Здесь работают службы ранней помощи, дневного пребывания, паллиативной помощи и служба „Дети в семье“. Особое внимание уделяется помощи родителям в восстановлении родительских прав и поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — сообщили в ДИПе. По словам Марии Львовой-Беловой, за 2025 год 982 ребенка в Свердловской области смогли вновь обрести семейное окружение. В каждом муниципалитете региона действуют межведомственные консилиумы, которые держат на контроле около пяти тысяч детей, оказавшихся в зоне риска. Более 30% из них сохранили родные семьи благодаря своевременной поддержке. Заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что регион переходит от формального подхода к индивидуальной работе с каждой семьей. Такой фокус позволяет не только предотвращать социальное сиротство, но и давать семьям шанс на новую жизнь. В ходе визита уполномоченный по правам ребенка ознакомилась с деятельностью первого в Уральском регионе детского хосписа, функционирующего при Областной детской клинической больнице. Учреждение располагает современным медицинским и реабилитационным оборудованием, что позволяет оказывать качественную поддержку детям и их семьям. Кроме того, омбудсмен посетила кризисный центр «Аистенок», а также Центр социальной адаптации для подростков, расположенный в Первоуральске. Особое внимание в рамках визита было уделено работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и подростками, испытывающими потребность в социальной адаптации. Свердловская область входит в число 14 пилотных регионов России, где с октября 2024 года реализуется проект «Вызов». За первое полугодие 2025 года количество впервые выявленных социальных сирот снизилось на 23%, а число отказов от новорожденных — на 55%. Всего с начала проекта число детей в учреждениях государственного воспитания уменьшилось на 9,5%.