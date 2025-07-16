16 июля 2025

На туристов стали тратить больше денег в Свердловской области

Объем оказываемых туристских услуг на 11% вырос в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Объем оказываемых услуг вырос на 11% с 2024-го
Объем оказываемых услуг вырос на 11% с 2024-го Фото:

Траты на туристские услуги в Свердловской области за первые пять месяцев 2025 года составили 8,8 миллиарда рублей. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат. 

«В Свердловской области за январь-май 2025-го населению оказано туристских услуг на 8,8 миллиарда рублей. Объем вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в аналитике. 

В прошлом году с января по май Свердловскую область суммарно посетили свыше 740 тысяч человек. Эти гости останавливались преимущественно в коллективных средствах размещения. 

Согласно данным экспертов, в 2022 году на туристские услуги было потрачено 7,3 миллиарда рублей, на одного жителя требовалось в среднем 1,7 тысяч рублей. В 2021 году сумма составляла 6,6 миллиарда рублей. 

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Траты на туристские услуги в Свердловской области за первые пять месяцев 2025 года составили 8,8 миллиарда рублей. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.  «В Свердловской области за январь-май 2025-го населению оказано туристских услуг на 8,8 миллиарда рублей. Объем вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в аналитике.  В прошлом году с января по май Свердловскую область суммарно посетили свыше 740 тысяч человек. Эти гости останавливались преимущественно в коллективных средствах размещения.  Согласно данным экспертов, в 2022 году на туристские услуги было потрачено 7,3 миллиарда рублей, на одного жителя требовалось в среднем 1,7 тысяч рублей. В 2021 году сумма составляла 6,6 миллиарда рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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