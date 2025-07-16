На туристов стали тратить больше денег в Свердловской области

Траты на туристские услуги в Свердловской области за первые пять месяцев 2025 года составили 8,8 миллиарда рублей. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.
«В Свердловской области за январь-май 2025-го населению оказано туристских услуг на 8,8 миллиарда рублей. Объем вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в аналитике.
В прошлом году с января по май Свердловскую область суммарно посетили свыше 740 тысяч человек. Эти гости останавливались преимущественно в коллективных средствах размещения.
Согласно данным экспертов, в 2022 году на туристские услуги было потрачено 7,3 миллиарда рублей, на одного жителя требовалось в среднем 1,7 тысяч рублей. В 2021 году сумма составляла 6,6 миллиарда рублей.
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