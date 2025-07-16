Кинотеатр ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге открылся после длительного простоя. В связи с этим первым ста счастливчикам пообещали билеты за сто рублей — жители решили не упускать возможность недорого сходить в кино, поэтому возле касс образовались длинные очереди. Читатель URA.RU поделился фото.
«Сначала были проблемы с кассами, их долго запускали, а очередь все копилась. Потом сказали, что один билет — в одни руки, только семьям можно было купить несколько билетов, они должны были в полном составе подойти к кассе. Пока я выбирал фильм, ко мне подошла девушка и попросила купить ей второй билет, я отказал», — рассказал читатель. Как пояснили собеседнику агентства кассиры, за первые два часа работы кинотеатра раскупили половину билетов. Акция продлится только один день.
Для того чтобы открытие кинотеатра стало возможным, там увеличили количество эвакуационных выходов (теперь в каждом зале их минимум два). «Систему оповещения для зрителей в случае чрезвычайных ситуаций также откорректировали», — прокомментировали в пресс-службе ТРЦ.
Сообщение о том, что «Гринвич» открывается, появилось 9 июля. Утром 10 июля с дверей сняли печати. Суммарно ТРЦ не работал десять дней — с 30 июня — из-за проблем с системами безопасности.
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