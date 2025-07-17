Разработчик поправок к Конституции призвала всех журналистов сплотиться

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области, участница рабочей группы по изменению Конституции РФ Татьяна Мерзлякова заявила о необходимости консолидации журналистов. Эта идея совпадает с предложением создать ассоциацию интернет-СМИ, с которым ранее выступило URA.RU. Омбудсмен призвала сообщество журналистов сплотиться и сделала им замечание за то, что они не поддерживают свою репутацию сообща.
Выступая на «Уральском медиафоруме», Мерзлякова — сама выпускница легендарного журфака УрГУ (ныне УрФУ), экс-главред газеты «Режевская весть», — призналась, что сейчас защищать журналистов тяжелее. «И только по одной причине — репутацию журналистского сообщества мы все-таки должны поддерживать все сообща, а не смотреть из-за угла, что будет с этим журналистом, что будет с этим СМИ. Мы должны быть вместе, как были всегда», — объяснила Мерзлякова.
При этом проблем, с которыми сталкиваются журналисты, меньше не становится, продолжила омбудсмен. «Зачастую желание остановить, прекратить, посадить журналистов было очень большое. Я первая приходила к прокурорам, в больницы, куда бы то ни было. Мы вместе шли к начальникам и говорили, давайте вместе подумаем, что происходит. И вот в последнее время мне показалось, что журналисты к этому настолько привыкли, что мы сами не понимаем, что мы не просто так избранные», — заключила она.
Об этом же на заседании главы комитета Госдумы по информполитике с руководителями крупнейших российских интернет-СМИ накануне говорила главный редактор URA.RU Диана Козлова. Агентство ранее выступило с идеей создать ассоциацию интернет-СМИ, чтобы объединить усилия изданий для решения отраслевых проблем. Среди возможных приоритетов новой ассоциации — выработка профессиональных стандартов, развитие дополнительных каналов трафика для сайтов, создание механизмов защиты отрасли от монопольных решений платформ и агрегаторов.
Эту инициативу поддержали представители крупнейших СМИ, также в ее пользу высказался и глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. «Обязательно планирую контактировать с такой структурой при ее возникновении», — отметил он. Будущая структура, по его словам, будет представлять интересы онлайн-изданий и аккумулировать проблемы, которые беспокоят журналистов в данной отрасли.
«URA.RU полностью поддерживает мысль, высказанную Татьяной Георгиевной Мерзляковой: крупные проблемы СМИ всегда решали только сообща. Считаю, что такая структура, как ассоциация, поможет и поддержать репутацию журналистского сообщества, и обезопасить профессию», — рассказала Диана Козлова.
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