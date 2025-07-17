Какие праздники отмечают 18 июля 2025 года: что нельзя делать

Пятница, 18 июля 2025 года, объединяет несколько значимых дат для россиян и не только. В этот день православные верующие будут отмечать важное духовное событие — обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, а также состоится празднование Дня создания органов государственного пожарного надзора в России. Подробнее об истории и традициях этих праздников — в материале URA.RU.
Православный праздник 18 июля 2025
День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского
18 июля 2025 года православная церковь отмечает праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых, которого называют небесным покровителем России.
История этого праздника восходит к 1422 году, когда при строительстве нового каменного Троицкого собора в Троице-Сергиевой обители были обретены нетленными мощи преподобного Сергия, скончавшегося в 1392 году. Примечательно, что мощи святого оказались полностью сохранившимися, несмотря на то, что вокруг гроба стояла вода.
Преподобный Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) был сыном ростовских бояр. В детстве ему было предсказано великое будущее: еще находясь в материнской утробе, младенец трижды издал крик во время молитвы его матери в храме, что было воспринято как знак, предвещающий его особую миссию.
С юных лет Варфоломей проявлял необычайное благочестие. После смерти родителей он вместе с братом удалился в лес неподалеку от Радонежа, где они построили келью и храм во имя Святой Троицы. Позже брат оставил его, и Варфоломей, принявший монашеское имя Сергий, продолжил свой подвижнический путь в одиночестве.
Постепенно вокруг него собралась община монахов, и так было положено начало знаменитой Троице-Сергиевой Лавре. Сергий Радонежский вошел в историю не только как великий подвижник, но и как человек, способствовавший объединению русских князей. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, дав ему в сподвижники двух иноков — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.
В наши дни мощи преподобного Сергия Радонежского находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры и являются одной из главных православных святынь России. Праздник 18 июля считается одним из самых многолюдных и торжественных церковных торжеств в обители.
Народный праздник 18 июля 2025
Афанасьев день
Народный календарь на 18 июля 2025 года отмечает Афанасьев день, также известный как Месяцев праздник. Этот день получил свое название в честь преподобного Афанасия Афонского, память которого почитается православной церковью в этот день.
Афанасий (в миру Авраамий) родился в каппадокийском городе Трапезунде приблизительно в 925-930 годах. Рано осиротев, он воспитывался благочестивой монахиней и с юных лет стремился к иноческой жизни. Позже он принял постриг в Киминском монастыре и много лет провел в усердных молитвах и постах.
По преданию, Афанасий достиг такого духовного совершенства, что удостоился явления самой Богородицы. В 960 году он пришел на святую гору Афон, где основал несколько монастырей, став одним из основоположников афонского монашества.
В русской народной традиции Афанасьев день приобрел особое значение благодаря обычаю наблюдать за луной. Вечером люди выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, меняет цвет, прячется за облака и вновь появляется. Считалось, что таким образом ночное светило празднует свой праздник.
Такая «игра» месяца предвещала хороший урожай. Если к тому же месяц светил ясно и был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Существовало поверье, что наблюдение за месяцем в этот вечер может прибавить человеку жизненных сил.
Народные приметы на этот день также связаны с предсказанием погоды: облака «желтые, как медь» предвещали скорый дождь, а испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой, также говорили о приближающихся осадках.
Что можно и нельзя делать 18 июля 2025 года
В народной традиции 18 июля связано с рядом рекомендаций и запретов, которые сформировались на протяжении веков. Соблюдение этих правил, согласно поверьям, помогает привлечь удачу и избежать неприятностей.
Что можно делать 18 июля:
- Говорить только правду. В Афанасьев день лживость считалась особенно опасной, поскольку могла привлечь проблемы в дом. Полагали, что лучше сказать что-то обидное, чем соврать.
- Заниматься повседневными делами в компании, чтобы не провести в одиночестве целый год. Люди старались работать с семьей или друзьями, выходили на поля, заготавливали сено.
- С наступлением темноты наблюдать за луной. По народному поверью, цвет спутника Земли мог привлечь богатство.
- Собирать и сушить лекарственные травы и ягоды, которые в этот день считались особенно целебными.
- Плести венки из полевых цветов для защиты дома от болезней и невзгод.
Что нельзя делать 18 июля:
- Использовать колющие и режущие предметы. Считалось, что в этот день злые духи могут проникнуть в тело через раны.
- Строить планы на будущее вечером. Такие мечтания, согласно поверьям, часто заканчивались неудачей.
- Решать финансовые вопросы, особенно давать деньги в долг, чтобы не потерять благосостояние.
- Участвовать в кулачных боях или решать конфликты с применением физической силы, чтобы не привлечь злых духов.
- Распространять сплетни и пересуды, которые могли принести болезни и ссоры.
Российский праздник 18 июля 2025
День создания органов государственного пожарного надзора
18 июля 2025 года в России будет отмечаться профессиональный праздник — День создания органов государственного пожарного надзора. В 2025 году этот праздник будет отмечаться в 19-й раз с момента его официального учреждения в 2007 году.
Дата празднования приурочена к подписанию 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров РСФСР «Положения об органах Государственного пожарного надзора». Этот документ стал ключевым в формировании системы государственного пожарного надзора в стране.
Однако история противопожарной службы в России имеет более глубокие корни. Еще в XVI веке по указу великого князя московского Ивана III была создана первая в России пожарно-сторожевая охрана. В 1547 году царь Иван Грозный дополнил эти меры, обязав жителей Москвы иметь на крышах домов и во дворах чаны с водой на случай пожара.
После установления советской власти вопросам пожарной безопасности также уделялось большое внимание. В 1926 году на Всероссийском совещании пожарных был разработан проект «Положения об органах Государственного пожарного надзора», который был принят годом позже.
На вновь созданные органы ГПН были возложены функции по разработке противопожарных мероприятий, надзору за состоянием пожарной безопасности организаций, технической нормализации пожарного инвентаря, руководству делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, а также содействию развитию пожарно-технического образования в стране.
В настоящее время Государственный пожарный надзор входит в структуру МЧС России и насчитывает более 14 тысяч сотрудников. Ежегодно силами инспекторов проводится около 750 тысяч проверок, выявляется около 5 миллионов нарушений, а приоритетными объектами контроля являются школы, больницы, торговые центры и жилые дома.
Международный праздник 18 июля 2025
День прогулок под дождем
18 июля 2025 года также отмечается необычный международный праздник — День прогулок под дождем. Это неофициальное торжество напоминает нам о простых радостях жизни и призывает не бояться непогоды, а находить в ней свою прелесть.
В этот день любителям необычных праздников предлагается взять зонтик и отправиться на прогулку под дождем, наслаждаясь особой атмосферой, которую создают капли воды, падающие с неба. Конечно, праздник носит условный характер, ведь не всегда в этот день идет дождь, но сама идея состоит в том, чтобы не прятаться от дождя, а радоваться ему.
Дождь преображает мир, делает его чище, приносит спокойствие и умиротворение. Прогулка под теплым летним дождем может подарить влюбленным романтические ощущения, а детям — яркие впечатления от игр с лужами и каплями.
Интересно, что с дождем связано множество любопытных фактов: — Дождевые капли сами по себе не имеют запаха. Знаменитый аромат дождя создают актиномицеты и цианобактерии, вступающие в реакцию с влагой и вырабатывающие вещество геосмин. — В Португалии дождь считается уважительной причиной для пропуска работы. — Жители бразильского города Белен сверяют время по ежедневным ливням, которые идут в одно и то же время. — В американском штате Огайо есть город, в котором дожди идут 29 июля ежегодно на протяжении более века, независимо от прогноза погоды.
Хотя День прогулок под дождем не имеет официального статуса, он напоминает нам о том, что даже в непогоду можно найти повод для радости и улыбки, что особенно важно в наше время, когда люди часто погружены в суету повседневных забот.
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