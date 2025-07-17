Десятки стобалльников со всей России подали заявления в Пермский политех

В Пермский Политех подали заявления 46 выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. О приемной кампании URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«Приемная кампания в ПНИПУ стартовала 20 июня. На сегодняшний день в университет поступило более 35 тысяч заявлений от абитуриентов Пермского края и других регионов страны. Среди них — 46 ребят, которые набрали 100 баллов по одному из предметов единого государственного экзамена. При этом восемь из них уже подали согласие на зачисление в вуз», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году количество бюджетных мест в вузе выросло с 400 до 3,5 тысяч. Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали «Строительство» — 1 186, «Нефтегазовое дело» — 1 181, «Государственное и муниципальное управление» — 1 203.
Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермяка пересдали ЕГЭ на 100 баллов. Всего в регионе в 2025 году 81 выпускник получил максимальное количество баллов по одному из предметов на экзамене.
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