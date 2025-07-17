17 июля 2025

Десятки стобалльников со всей России подали заявления в Пермский политех

© Служба новостей «URA.RU»
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В университет подали заявления более 35 тысяч человек
В университет подали заявления более 35 тысяч человек Фото:

В Пермский Политех подали заявления 46 выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. О приемной кампании URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Приемная кампания в ПНИПУ стартовала 20 июня. На сегодняшний день в университет поступило более 35 тысяч заявлений от абитуриентов Пермского края и других регионов страны. Среди них — 46 ребят, которые набрали 100 баллов по одному из предметов единого государственного экзамена. При этом восемь из них уже подали согласие на зачисление в вуз», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2025 году количество бюджетных мест в вузе выросло с 400 до 3,5 тысяч. Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали «Строительство» — 1 186, «Нефтегазовое дело» — 1 181, «Государственное и муниципальное управление» — 1 203.

Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермяка пересдали ЕГЭ на 100 баллов. Всего в регионе в 2025 году 81 выпускник получил максимальное количество баллов по одному из предметов на экзамене.

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В Пермский Политех подали заявления 46 выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. О приемной кампании URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Приемная кампания в ПНИПУ стартовала 20 июня. На сегодняшний день в университет поступило более 35 тысяч заявлений от абитуриентов Пермского края и других регионов страны. Среди них — 46 ребят, которые набрали 100 баллов по одному из предметов единого государственного экзамена. При этом восемь из них уже подали согласие на зачисление в вуз», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 2025 году количество бюджетных мест в вузе выросло с 400 до 3,5 тысяч. Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали «Строительство» — 1 186, «Нефтегазовое дело» — 1 181, «Государственное и муниципальное управление» — 1 203. Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермяка пересдали ЕГЭ на 100 баллов. Всего в регионе в 2025 году 81 выпускник получил максимальное количество баллов по одному из предметов на экзамене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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