Лишили прав, но срок не пошел: почему это возможно

Срок лишения водительских прав в России начинает исчисляться только после сдачи удостоверения водителя в ГИБДД. Об этом рассказал юрист Дмитрий Славнов.
«Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения», — пояснил Дмитрий Славнов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что если суд принимает решение о лишении гражданина водительских прав, то отсчет срока начинается только после того, как документ будет официально передан в подразделение Госавтоинспекции.
Юрист подчеркнул, что попытки скрыть факт лишения прав или не сдавать удостоверение бессмысленны: если водитель не передаст документ в ГИБДД, срок наказания не будет исчисляться и может не начаться вообще. В случаях утери водительского удостоверения необходимо обратиться за выдачей нового документа и сразу же его сдать для начала отсчета срока лишения права управления транспортным средством.
Славнов отметил, что в практике встречаются ситуации, когда водители пытаются избежать сдачи прав, сообщая о якобы утере документа. Однако без выполнения формальных процедур они не смогут получить новое удостоверение после окончания срока лишения.
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