Лишили прав, но срок не пошел: почему это возможно

Юрист Славнов: срок лишения прав водителя идет со сдачи удостоверения в ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Для начала исчисления срока лишения прав нужно сдать удостоверение в ГИБДД
Для начала исчисления срока лишения прав нужно сдать удостоверение в ГИБДД Фото:

Срок лишения водительских прав в России начинает исчисляться только после сдачи удостоверения водителя в ГИБДД. Об этом рассказал юрист Дмитрий Славнов.

«Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения», — пояснил Дмитрий Славнов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что если суд принимает решение о лишении гражданина водительских прав, то отсчет срока начинается только после того, как документ будет официально передан в подразделение Госавтоинспекции.

Юрист подчеркнул, что попытки скрыть факт лишения прав или не сдавать удостоверение бессмысленны: если водитель не передаст документ в ГИБДД, срок наказания не будет исчисляться и может не начаться вообще. В случаях утери водительского удостоверения необходимо обратиться за выдачей нового документа и сразу же его сдать для начала отсчета срока лишения права управления транспортным средством.

Славнов отметил, что в практике встречаются ситуации, когда водители пытаются избежать сдачи прав, сообщая о якобы утере документа. Однако без выполнения формальных процедур они не смогут получить новое удостоверение после окончания срока лишения.

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Срок лишения водительских прав в России начинает исчисляться только после сдачи удостоверения водителя в ГИБДД. Об этом рассказал юрист Дмитрий Славнов. «Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения», — пояснил Дмитрий Славнов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что если суд принимает решение о лишении гражданина водительских прав, то отсчет срока начинается только после того, как документ будет официально передан в подразделение Госавтоинспекции. Юрист подчеркнул, что попытки скрыть факт лишения прав или не сдавать удостоверение бессмысленны: если водитель не передаст документ в ГИБДД, срок наказания не будет исчисляться и может не начаться вообще. В случаях утери водительского удостоверения необходимо обратиться за выдачей нового документа и сразу же его сдать для начала отсчета срока лишения права управления транспортным средством. Славнов отметил, что в практике встречаются ситуации, когда водители пытаются избежать сдачи прав, сообщая о якобы утере документа. Однако без выполнения формальных процедур они не смогут получить новое удостоверение после окончания срока лишения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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