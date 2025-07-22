В Турции рассказали, кто примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле

Турецкая делегация примет участие в переговорах России и Украины, которые пройдут в Стамбуле на этой неделе. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с ходом подготовки встречи.
«Будет представлена», — подтвердил источник, отвечая на вопрос о присутствии турецкой стороны на переговорах в Стамбуле. Слова чиновника передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что на этой неделе в Стамбуле запланированы переговоры между официальными делегациями России и Украины, и Анкара рассчитывает на продолжение диалога между сторонами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что урегулирование ситуации на Украине представляет собой крайне сложную задачу, поэтому ожидать значительного прогресса на предстоящем третьем раунде переговоров не приходится.
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