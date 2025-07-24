ЦИК нашел способ, как проголосовать в СИЗО

ЦИК внедряет в СИЗО электронное голосование
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Граждане смогут отдать свой голос электронно на выборах
Граждане смогут отдать свой голос электронно на выборах Фото:

В единый день голосования 14 сентября в Москве граждане, находящиеся в следственном изоляторе, смогут проголосовать электронно. Об этом заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

«Чтобы проголосовать электронно в СИЗО избиратели должны будут написать письменное заявление — не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за три дня до начала голосования», — передает газета «Ведомости» слова Булаева. Он добавил, что электронные списки желающих проголосовать пройдут обработку на платформе «Мобильный избиратель». Это поможет избежать ошибок, в том числе, двойного голосования, подчеркнул запред ЦИК.

Ранее в России предусмотрели возможность электронного голосования. Такой формат участия в выборах оказался удобным для жителей страны.

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В единый день голосования 14 сентября в Москве граждане, находящиеся в следственном изоляторе, смогут проголосовать электронно. Об этом заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев. «Чтобы проголосовать электронно в СИЗО избиратели должны будут написать письменное заявление — не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за три дня до начала голосования», — передает газета «Ведомости» слова Булаева. Он добавил, что электронные списки желающих проголосовать пройдут обработку на платформе «Мобильный избиратель». Это поможет избежать ошибок, в том числе, двойного голосования, подчеркнул запред ЦИК. Ранее в России предусмотрели возможность электронного голосования. Такой формат участия в выборах оказался удобным для жителей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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