ЦИК нашел способ, как проголосовать в СИЗО

В единый день голосования 14 сентября в Москве граждане, находящиеся в следственном изоляторе, смогут проголосовать электронно. Об этом заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.
«Чтобы проголосовать электронно в СИЗО избиратели должны будут написать письменное заявление — не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за три дня до начала голосования», — передает газета «Ведомости» слова Булаева. Он добавил, что электронные списки желающих проголосовать пройдут обработку на платформе «Мобильный избиратель». Это поможет избежать ошибок, в том числе, двойного голосования, подчеркнул запред ЦИК.
Ранее в России предусмотрели возможность электронного голосования. Такой формат участия в выборах оказался удобным для жителей страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.