Бусаргин: разобраны 50% завалов после обрушения части дома в Саратове

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Работы по разбору завалов продолжаются
Работы по разбору завалов продолжаются Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове разобраны 50% завалов после обрушения части дома. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

«50% завалов после обрушения части дома в Саратове разобраны. Работы ведутся из расчета того, что там могут находиться живые люди, поэтому ведутся очень аккуратно», — заявил Бусаргин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что работы продлятся до ночи с субботы на воскресенье.

В Саратове 25 июля взорвался газ в жилом доме. Шесть погибших, семь пострадавших. Взрыв был слышен далеко, осколки разлетелись на 30 метров.

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В Саратове разобраны 50% завалов после обрушения части дома. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин. «50% завалов после обрушения части дома в Саратове разобраны. Работы ведутся из расчета того, что там могут находиться живые люди, поэтому ведутся очень аккуратно», — заявил Бусаргин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что работы продлятся до ночи с субботы на воскресенье. В Саратове 25 июля взорвался газ в жилом доме. Шесть погибших, семь пострадавших. Взрыв был слышен далеко, осколки разлетелись на 30 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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