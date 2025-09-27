Назван необычный способ избавиться от боли

«Известия»: музыкальная терапия позволяет уменьшить боль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальная терапия позволяет уменьшить боль, указано в материале газеты
Музыкальная терапия позволяет уменьшить боль, указано в материале газеты Фото:

Музыкальная терапия, в том числе пение, игра на музыкальных инструментах и релаксация с визуализацией, помогут снизить интенсивность боли сильнее, чем просто прослушивание музыки. Это следует из исследования University Hospitals Connor Whole Health.

«В связи с рисками зависимости и иными побочными эффектами, связанными с опиоидными обезболивающими средствами, многие медицинские системы для улучшения контроля боли обращаются к таким нефармакологическим методам, как музыкальная терапия», — указано в материале газеты «Известия», которые приводят данные исследования.

Отмечается, что нет подтверждений, какие именно методы терапии являются наиболее эффективными. Для этого доктор философии Сэмюэль Роджерс-Мельник проанализировал данные более 2 тысяч сеансов музыкальной терапии с пациентами, испытывающими умеренную и сильную боль.

Согласно его исследованию, рекреационные музыкальные терапевтические вмешательства продемонстрировали на 37% большую вероятность снижения интенсивности боли на две единицы по сравнению с исключительно рецептивными методами. При применении техник релаксации и визуализации под музыкальное сопровождение этот показатель увеличивался до 48%.

Ранее эксперты отмечали, что даже незначительные геомагнитные колебания, возникающие из-за солнечной активности, могут вызывать у метеочувствительных людей головные боли, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Для снижения негативного влияния специалисты рекомендовали соблюдать режим дня, поддерживать водный баланс и ограничивать стрессовые нагрузки, однако существуют и эффективные немедикаментозные методы, такие как музыкальная терапия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальная терапия, в том числе пение, игра на музыкальных инструментах и релаксация с визуализацией, помогут снизить интенсивность боли сильнее, чем просто прослушивание музыки. Это следует из исследования University Hospitals Connor Whole Health. «В связи с рисками зависимости и иными побочными эффектами, связанными с опиоидными обезболивающими средствами, многие медицинские системы для улучшения контроля боли обращаются к таким нефармакологическим методам, как музыкальная терапия», — указано в материале газеты «Известия», которые приводят данные исследования. Отмечается, что нет подтверждений, какие именно методы терапии являются наиболее эффективными. Для этого доктор философии Сэмюэль Роджерс-Мельник проанализировал данные более 2 тысяч сеансов музыкальной терапии с пациентами, испытывающими умеренную и сильную боль. Согласно его исследованию, рекреационные музыкальные терапевтические вмешательства продемонстрировали на 37% большую вероятность снижения интенсивности боли на две единицы по сравнению с исключительно рецептивными методами. При применении техник релаксации и визуализации под музыкальное сопровождение этот показатель увеличивался до 48%. Ранее эксперты отмечали, что даже незначительные геомагнитные колебания, возникающие из-за солнечной активности, могут вызывать у метеочувствительных людей головные боли, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Для снижения негативного влияния специалисты рекомендовали соблюдать режим дня, поддерживать водный баланс и ограничивать стрессовые нагрузки, однако существуют и эффективные немедикаментозные методы, такие как музыкальная терапия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...