Слюсарь: силы ПВО отразили атаку Украины по Ростовской области

В ночь на 27 сентября силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что беспилотники были уничтожены. Пострадавших среди населения нет.
«Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе», — написал Слюсарь в telegram-канале. Кроме того, в Кашарском районе в результате падения обломков загорелась сухая трава между населенными пунктами. Возгорание было оперативно ликвидировано.
В Тарасовском районе экстренные службы также устранили пожар на оборудовании газораспределительной станции. Нарушений в подаче газа не зафиксировано.
Сегодня ночью в Татарстане власти ввели режим «Беспилотной опасности» в связи с угрозой атаки дронов ВСУ. Аналогичная ситуация разворачивается и в Мордовии.
