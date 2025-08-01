В Екатеринбурге закрываются легендарные бани

Бани перестанут работать из-за ремонта на газопроводе
В Екатеринбурге вынужденно закроют банный комплекс «Сандуны Урал». Попариться не получится с 4 по 6 августа из-за ремонта на городском газопроводе, рассказали представители компании.
«Это только предварительные даты. О точной дате открытия мы дополнительно оповестим во всех социальных сетях», — отметили они.
При этом доставка еды из ресторана сандуновских бань продолжит работу в штатном режиме. «Приносим извинения за возможные неудобства», — подчеркнули в комплексе.
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