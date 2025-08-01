В Екатеринбурге закрываются легендарные бани

В Екатеринбурге на время закроется банный комплекс «Сандуны Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бани перестанут работать из-за ремонта на газопроводе
Бани перестанут работать из-за ремонта на газопроводе Фото:

В Екатеринбурге вынужденно закроют банный комплекс «Сандуны Урал». Попариться не получится с 4 по 6 августа из-за ремонта на городском газопроводе, рассказали представители компании.

«Это только предварительные даты. О точной дате открытия мы дополнительно оповестим во всех социальных сетях», — отметили они.

При этом доставка еды из ресторана сандуновских бань продолжит работу в штатном режиме. «Приносим извинения за возможные неудобства», — подчеркнули в комплексе.

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В Екатеринбурге вынужденно закроют банный комплекс «Сандуны Урал». Попариться не получится с 4 по 6 августа из-за ремонта на городском газопроводе, рассказали представители компании. «Это только предварительные даты. О точной дате открытия мы дополнительно оповестим во всех социальных сетях», — отметили они. При этом доставка еды из ресторана сандуновских бань продолжит работу в штатном режиме. «Приносим извинения за возможные неудобства», — подчеркнули в комплексе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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