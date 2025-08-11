В элитном ЖК рядом с челябинским зоопарком построят новую 22-этажную высотку. Фото

Новую высотку построят к концу 2028 года
Новую высотку построят к концу 2028 года Фото:

Возле челябинского зоопарка на улице Труда в элитном жилом комплексе построят новую высотку. Многоквартирный дом возведут к четвертому кварталу 2028 года. Дома в ЖК застройщик «Флай Плэннинг», входящий в группу компаний АПРИ, строит по проекту комплексного развития территории (КРТ), сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске на улице Труда построят новую высотку на 220 квартир. Общая жилая площадь здания — 16 460 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Средняя площадь квартир в доме — 74,8 квадратных метра. Квартиры предусмотрены разной площади — от студий до просторных четырехкомнатных (от 34 до 124 квадратных метров). Также предусмотрено благоустройство территории — есть детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора.

В целом ЖК состоит из четырех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Предусмотрена также подземная автостоянка. Дома будут высотой от шести этажей, с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов, таких как кирпич, керамические камни, блоки. Также в ЖК будут предусмотрены пандусы и понижающие площадки. Коммерческие помещения займут двухэтажные здания, которые соединят высотки.

В высотке будут как студии с детально проработанной планировкой, так и просторное жилье площадью до 124 квадратных метров
В высотке будут как студии с детально проработанной планировкой, так и просторное жилье площадью до 124 квадратных метров
Фото:

