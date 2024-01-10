Губернатор Махонин рассказал главе Минтруда РФ о мерах соцподдержки пермяков

11 января 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Благодаря модернизации службы занятости в Прикамье снижается уровень безработицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым представил опыт региона по реализации проектов в трудовой и социальной сферах. Речь шла о помощи инвалидам, молодым семьям, решении жилищных вопросов нуждающихся и других мерах поддержки, реализованных в Прикамье за три года. Одной из главных тем стала ситуация с безработицей, которая в регионе снижается благодаря модернизации службы занятости в кадровый центр «Работа России». «Работа службы полностью переориентирована на подбор кадров для предприятий за счет всего экономически активного населения края, а не только безработных. Проведена работа по обучению сотрудников. На постоянной основе проводятся массовые мероприятия по набору кадров. Дополнительно предлагаются бесплатные программы обучения и переподготовки под потребности работодателей», — приводит слова Дмитрия Махонина сайт правительства Пермского края. Глава региона также пояснил Антону Котякову, что новый подход уже дал результат. В Прикамье в три раза выросло число жителей, трудоустроенных по направлению ЦЗН. Отдельное внимание в ходе встречи Дмитрий Махонин уделил комплексной реабилитации инвалидов. На сегодня в регионе действуют около 800 реабилитационных площадок. В 2022 году одна из них была организована в Перми на улице Встречной, где открыли новый центр, в котором могут восстанавливаться порядка 1,2 тысячи пациентов, в том числе участники СВО. В четырехэтажном корпусе есть два отделения — для дневного и временного пребывания, а также комфортные палаты и процедурные кабинеты. С момента открытия в центре были реабилитированы около 1700 человек. Обсудили участники встречи и помощь участникам СВО и их семьям. В Прикамье с сентября 2022 года работают муниципальные центры «Помощь здесь», а с июня 2023 года — краевой филиал фонда «Защитники Отечества». За это время от пермских бойцов и их родственников поступило более 14,5 тысячи обращений. Отдельное внимание регион уделяет развитию института семьи и детства. Сегодня в Прикамье действуют порядка 40 мер поддержки и мероприятий, направленных на повышение благосостояния семей с детьми. По итогам 2023 года Пермский край занимает по уровню рождаемости 1 место в ПФО и 21 место среди всех регионов России. По результатам рабочей встречи Антон Котяков дал высокую оценку Прикамью по реализации проектов в трудовой и соцсферах. Он также предложил делиться лучшими практиками с другими регионами страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым представил опыт региона по реализации проектов в трудовой и социальной сферах. Речь шла о помощи инвалидам, молодым семьям, решении жилищных вопросов нуждающихся и других мерах поддержки, реализованных в Прикамье за три года. Одной из главных тем стала ситуация с безработицей, которая в регионе снижается благодаря модернизации службы занятости в кадровый центр «Работа России». «Работа службы полностью переориентирована на подбор кадров для предприятий за счет всего экономически активного населения края, а не только безработных. Проведена работа по обучению сотрудников. На постоянной основе проводятся массовые мероприятия по набору кадров. Дополнительно предлагаются бесплатные программы обучения и переподготовки под потребности работодателей», — приводит слова Дмитрия Махонина сайт правительства Пермского края. Глава региона также пояснил Антону Котякову, что новый подход уже дал результат. В Прикамье в три раза выросло число жителей, трудоустроенных по направлению ЦЗН. Отдельное внимание в ходе встречи Дмитрий Махонин уделил комплексной реабилитации инвалидов. На сегодня в регионе действуют около 800 реабилитационных площадок. В 2022 году одна из них была организована в Перми на улице Встречной, где открыли новый центр, в котором могут восстанавливаться порядка 1,2 тысячи пациентов, в том числе участники СВО. В четырехэтажном корпусе есть два отделения — для дневного и временного пребывания, а также комфортные палаты и процедурные кабинеты. С момента открытия в центре были реабилитированы около 1700 человек. Обсудили участники встречи и помощь участникам СВО и их семьям. В Прикамье с сентября 2022 года работают муниципальные центры «Помощь здесь», а с июня 2023 года — краевой филиал фонда «Защитники Отечества». За это время от пермских бойцов и их родственников поступило более 14,5 тысячи обращений. Отдельное внимание регион уделяет развитию института семьи и детства. Сегодня в Прикамье действуют порядка 40 мер поддержки и мероприятий, направленных на повышение благосостояния семей с детьми. По итогам 2023 года Пермский край занимает по уровню рождаемости 1 место в ПФО и 21 место среди всех регионов России. По результатам рабочей встречи Антон Котяков дал высокую оценку Прикамью по реализации проектов в трудовой и соцсферах. Он также предложил делиться лучшими практиками с другими регионами страны.