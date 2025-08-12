На Украине допустили вывод ВСУ с Донбасса

Власти Украины пытаются отговорить Трампа от обмена территориями с РФ, чтобы не выводить войска из ряда регионов
Власти Украины пытаются отговорить Трампа от обмена территориями с РФ, чтобы не выводить войска из ряда регионов
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры выступают против территориальных уступок для России, о которых ранее говорил американский лидер Дональд Трамп. Сейчас основная задача властей Киева — убедить главу США отказаться от поддержки требований о выводе войск ВСУ с Донбасса и вернуться к прежней концепции перемирия по текущей линии фронта.

«Если это [вернуться к прежней территориальной концепции] не получится, то перед Киевом встанет два варианта действий. Первый — пойти в отказ с риском полностью потерять какую-либо помощь Вашингтона и, возможно, даже столкнуться с мерами принуждения со стороны Трампа. Второй — согласиться. Но тут также много рисков», — говорится в публикации издания «Страна.UA». 

Существует и альтернативная возможная позиция Киева: опасения относительно ожидания бунта в случае вывода войск из Донецкой области преувеличены. При этом подчеркивается, что отказ Украины от так называемого «плана Трампа» и последующее прекращение поддержки со стороны Штатов сопряжены с серьезными рисками. В итоге, эти обстоятельства могут привести к значительно более тяжелым последствиям для Киева и вынудить его согласиться на менее выгодные условия мирного урегулирования.

